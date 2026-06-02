Por que os gatos têm aquela "pelanquinha" na barriga? 

Uma das principais funções da bolsa primordial é atuar como uma camada de proteção para os órgãos internos do gato. Durante brigas, caçadas ou brincadeiras mais intensas, essa região ajuda a amortecer impactos e possíveis arranhões ou mordidas na barriga, que é uma área muito sensível do corpo felino. Como os gatos descendem de animais caçadores e territorialistas, essa proteção extra teve grande importância ao longo da evolução da espécie.