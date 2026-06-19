3 receitas de bolo de milho-verde para o lanche da tarde

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, o óleo, o leite de coco, o leite e o leite condensado até formar uma mistura cremosa e bem homogênea. Em uma tigela, coloque a farinha de milho flocada e o coco ralado, misturando levemente para distribuir os ingredientes. Despeje a mistura do liquidificador sobre os secos e mexa até incorporar completamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente.