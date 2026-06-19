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Culinária

3 receitas de bolo de milho-verde para o lanche da tarde

Bolo é uma opção que agrada diferentes paladares e funciona tanto para o dia a dia quanto para receber visitas especiais

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Bolo de milho-verde com goiabada.

O bolo de milho-verde é uma daquelas receitas clássicas que carregam memória afetiva e aquele cheirinho de casa de vó que conquista logo na primeira mordida. Versátil e fácil de preparar, ele pode ser combinado com vários ingredientes, ganhando texturas e sabores únicos a cada preparo. 

Perfeito para acompanhar um café fresquinho ou um chá no fim da tarde, o bolo é uma opção que agrada diferentes paladares e funciona tanto para o dia a dia quanto para receber visitas especiais.

A seguir, confira três receitas fáceis de bolo de milho-verde para o lanche da tarde:

1. Bolo de milho-verde com goiabada

Ingredientes

  • Três ovos
  • Uma xícara de chá de milho-verde
  • Meia xícara de chá de óleo
  • Uma xícara de chá de leite
  • Meia xícara de chá de açúcar
  • Meia xícara de chá de farinha de trigo
  • Uma colher de sopa de fermento em pó
  • 200 gramas de goiabada cortada em cubos
  • Uma colher de sopa de farinha de trigo para envolver a goiabada
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

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Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, o óleo, o leite e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Em seguida, transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, mexendo bem até incorporar completamente. Acrescente o fermento em pó e misture delicadamente até a massa ficar uniforme.

Passe os cubos de goiabada na farinha de trigo e incorpore-os à massa, mexendo suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e desenforme para servir.

2. Bolo de milho-verde com coco

Ingredientes

  • Três ovos
  • Uma xícara de chá de milho-verde
  • Meia xícara de chá de óleo
  • Uma xícara de chá de leite de coco
  • Uma xícara de chá de leite
  • 395 gramas de leite condensado
  • Uma xícara de chá de coco ralado
  • Meia xícara de chá de farinha de milho flocada
  • Uma colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, o óleo, o leite de coco, o leite e o leite condensado até formar uma mistura cremosa e bem homogênea. Em uma tigela, coloque a farinha de milho flocada e o coco ralado, misturando levemente para distribuir os ingredientes. Despeje a mistura do liquidificador sobre os secos e mexa até incorporar completamente. Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente.

Transfira a massa para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme ao toque. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

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Bolo de milho-verde com erva-doce.

3. Bolo de milho-verde com erva-doce

Ingredientes

  • Três ovos
  • Uma xícara de chá de milho-verde
  • Meia xícara de chá de manteiga derretida
  • Uma xícara de chá de leite
  • 395 gramas de leite condensado
  • Uma xícara de chá de farinha de trigo
  • Meia xícara de chá de fubá
  • Uma colher de chá de erva-doce
  • Uma colher de chá de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o milho-verde, a manteiga derretida, o leite e o leite condensado até obter uma mistura homogênea. Em seguida, transfira para uma tigela e incorpore a farinha de trigo, o fubá e a erva-doce, misturando até a massa ficar uniforme

Em seguida, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar e firmar. Espere amornar para desenformar e servir.

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