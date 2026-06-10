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Banco do Brasil fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Downdetector, site que monitora serviços digitais, registrou aumento de notificações sobre falhas no sistema desde a manhã

Zero Hora

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Aplicativo do BB apresenta instabilidade desde as 10h05min desta quarta-feira.

O aplicativo do Banco do Brasil apresentou instabilidade nesta quarta-feira (10). De acordo com o Downdetector, site que monitora falhas em serviços digitais, usuários apontaram dificuldades para concluir operações a partir das 10h05min.

Segundo a plataforma, o pico de reclamações ultrapassou 2 mil registros. Entre os principais problemas informados estão falhas no aplicativo móvel (72%), na página de login (19%), além de instabilidade no mobile (5%).

Downdetector/Reprodução
Site Downdetector registrou um pico de reclamações sobre o funcionamento do aplicativo do Banco do Brasil.

Nas redes sociais, usuários relataram dificuldades para realizar transações e confirmaram a instabilidade do Banco do Brasil. Até o momento, não houve detalhamento sobre a causa do problema.

Procurado pelo g1, o banco afirmou que está trabalhando para "normalizar o serviço":

"O BB informa que seus canais digitais apresentam indisponibilidade na manhã desta quarta-feira, 10, e atua para normalizar o serviço com a maior brevidade possível. As operações com cartão e o recebimento de PIX não foram impactados", diz o texto.

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