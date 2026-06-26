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Banco do Brasil e Uber lançam cashback progressivo para financiamentos de veículos do Move Brasil

Clientes que financiarem veículos novos pelo banco e realizarem 240 viagens mensais pelo aplicativo terão direito ao benefício

Estadão Conteúdo

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Zero Hora

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Neimar De Cesero/Agencia RBS
Nova parceria tem abrangência nacional.

O Banco do Brasil (BB) anunciou, nesta sexta-feira (26), que irá oferecer, em parceria com a Uber, um cashback para clientes que aderirem a financiamentos de veículos novos através do novo programa Move Brasil.

O projeto lançado pelo governo federal em maio deste ano oferece linhas especiais de financiamento para compra de carros novos a juros mais baixos para motoristas de aplicativos e taxistas.

O diretor de Business Development da Uber no Brasil, Marco Cruz, afirma que a parceria reforça o compromisso da empresa em promover mais acesso à mobilidade e melhores oportunidades para o setor.

Segundo nota do diretor de Clientes Varejo PF do BB, Marcelo Gomes, a nova parceria reflete a "capacidade do Banco do Brasil de estruturar soluções completas, que conectam crédito, tecnologia e relacionamento para gerar valor para todos os envolvidos".

Como vai funcionar

Segundo o banco, a cada 12 parcelas pagas, os aderentes da linha de crédito poderão receber um cashback direto na conta corrente.

O bônus será gradual e progressivo. Ele poderá alcançar até 3,5 parcelas do financiamento.

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Como ter acesso ao cashback

Para ter acesso ao benefício, o cliente precisa financiar um veículo novo pelo BB no âmbito do programa, manter as parcelas em dia e completar uma média mínima de 240 viagens por mês pela plataforma Uber. A parceria tem abrangência nacional.

Move Brasil

Taxistas e motoristas de aplicativo aprovados no programa Move Brasil Táxi e Aplicativos podem procurar instituições financeiras para financiar um carro zero-quilômetro (0km) com juro menor.

O programa contempla condutores de qualquer plataforma, como Uber e 99. A exigência é ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses na mesma plataforma e ter feito ao menos 100 corridas nesse período.

No caso dos taxistas, é preciso estar com a licença e o registro em dia nos órgãos de trânsito, além de manter a regularidade fiscal.

Motoristas cooperados também podem aderir. Cada beneficiário consegue financiar apenas um veículo.

Como fazer o cadastro? Veja o passo a passo

  • O primeiro passo é criar um cadastro na plataforma do governo, neste link.
  • Durante o processo, o interessado deve informar se atua como taxista, motorista da 99 e/ou motorista da Uber, ler e aceitar o termo de consentimento e clicar em "Solicitar adesão".
  • No caso dos motoristas de aplicativo, o governo verificará diretamente com a plataforma se o profissional atende aos requisitos do programa.
  • Para os taxistas, a checagem é por meio da Receita Federal. Nessa modalidade, é necessário autorizar o órgão a compartilhar com as instituições financeiras a confirmação do registro profissional e a habilitação para as condições especiais de financiamento.
  • A resposta sobre a aprovação será enviada pela caixa postal do gov.br e também por mensagem de WhatsApp.
  • O acompanhamento da solicitação pode ser feito pela própria plataforma, na opção "Voltar ao acompanhamento".

Com a adesão aprovada, o motorista poderá procurar uma concessionária ou uma instituição financeira credenciada ao BNDES para escolher o veículo, passar pela análise de crédito e contratar o financiamento.

As operações precisam ser concluídas até 22 de julho de 2026, data final de vigência da medida provisória que sustenta o programa.

Quais carros entram no Move Brasil?

Para ser financiado, o veículo precisa cumprir quatro condições: custar até R$ 150 mil; ser flex, elétrico ou híbrido flex (modelos híbridos movidos apenas a gasolina ficam de fora); ser zero-quilômetro, já que usados não entram; e ser de uma montadora habilitada no programa Mover.

Veja a seguir os modelos que se enquadram nesses critérios:

Hatches (carros menores, com porta-malas integrado à cabine)

  • BYD Dolphin
  • BYD Dolphin Mini
  • Chevrolet Onix
  • Citroën C3
  • Citroën Aircross
  • Fiat Argo
  • Fiat Mobi
  • Honda City Hatch
  • Hyundai HB20
  • Peugeot 208
  • Renault Kwid

Sedãs (carros com porta-malas separado da cabine)

  • Chevrolet Onix Plus
  • Fiat Cronos
  • Honda City Sedan
  • Hyundai HB20S
  • Nissan Versa
  • Volkswagen Virtus

SUVs (veículos mais alto e com visual robusto)

  • Chevrolet Spin
  • Chevrolet Sonic
  • Chevrolet Tracker
  • Citroën Basalt
  • Fiat Fastback
  • Fiat Pulse
  • Renault Duster
  • Jeep Renegade
  • Nissan Kait
  • Volkswagen Nivus
  • Renault Kardian
  • Volkswagen T-Cross
  • Honda WR-V
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