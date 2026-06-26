Banco do Brasil e Uber lançam cashback progressivo para financiamentos de veículos do Move Brasil

O Banco do Brasil (BB) anunciou, nesta sexta-feira (26), que irá oferecer, em parceria com a Uber, um cashback para clientes que aderirem a financiamentos de veículos novos através do novo programa Move Brasil.
O projeto lançado pelo governo federal em maio deste ano oferece linhas especiais de financiamento para compra de carros novos a juros mais baixos para motoristas de aplicativos e taxistas.
O diretor de Business Development da Uber no Brasil, Marco Cruz, afirma que a parceria reforça o compromisso da empresa em promover mais acesso à mobilidade e melhores oportunidades para o setor.
Segundo nota do diretor de Clientes Varejo PF do BB, Marcelo Gomes, a nova parceria reflete a "capacidade do Banco do Brasil de estruturar soluções completas, que conectam crédito, tecnologia e relacionamento para gerar valor para todos os envolvidos".
Como vai funcionar
Segundo o banco, a cada 12 parcelas pagas, os aderentes da linha de crédito poderão receber um cashback direto na conta corrente.
O bônus será gradual e progressivo. Ele poderá alcançar até 3,5 parcelas do financiamento.
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Como ter acesso ao cashback
Para ter acesso ao benefício, o cliente precisa financiar um veículo novo pelo BB no âmbito do programa, manter as parcelas em dia e completar uma média mínima de 240 viagens por mês pela plataforma Uber. A parceria tem abrangência nacional.
Move Brasil
Taxistas e motoristas de aplicativo aprovados no programa Move Brasil Táxi e Aplicativos podem procurar instituições financeiras para financiar um carro zero-quilômetro (0km) com juro menor.
O programa contempla condutores de qualquer plataforma, como Uber e 99. A exigência é ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses na mesma plataforma e ter feito ao menos 100 corridas nesse período.
No caso dos taxistas, é preciso estar com a licença e o registro em dia nos órgãos de trânsito, além de manter a regularidade fiscal.
Motoristas cooperados também podem aderir. Cada beneficiário consegue financiar apenas um veículo.
Como fazer o cadastro? Veja o passo a passo
- O primeiro passo é criar um cadastro na plataforma do governo, neste link.
- Durante o processo, o interessado deve informar se atua como taxista, motorista da 99 e/ou motorista da Uber, ler e aceitar o termo de consentimento e clicar em "Solicitar adesão".
- No caso dos motoristas de aplicativo, o governo verificará diretamente com a plataforma se o profissional atende aos requisitos do programa.
- Para os taxistas, a checagem é por meio da Receita Federal. Nessa modalidade, é necessário autorizar o órgão a compartilhar com as instituições financeiras a confirmação do registro profissional e a habilitação para as condições especiais de financiamento.
- A resposta sobre a aprovação será enviada pela caixa postal do gov.br e também por mensagem de WhatsApp.
- O acompanhamento da solicitação pode ser feito pela própria plataforma, na opção "Voltar ao acompanhamento".
Com a adesão aprovada, o motorista poderá procurar uma concessionária ou uma instituição financeira credenciada ao BNDES para escolher o veículo, passar pela análise de crédito e contratar o financiamento.
As operações precisam ser concluídas até 22 de julho de 2026, data final de vigência da medida provisória que sustenta o programa.
Quais carros entram no Move Brasil?
Para ser financiado, o veículo precisa cumprir quatro condições: custar até R$ 150 mil; ser flex, elétrico ou híbrido flex (modelos híbridos movidos apenas a gasolina ficam de fora); ser zero-quilômetro, já que usados não entram; e ser de uma montadora habilitada no programa Mover.
Veja a seguir os modelos que se enquadram nesses critérios:
Hatches (carros menores, com porta-malas integrado à cabine)
- BYD Dolphin
- BYD Dolphin Mini
- Chevrolet Onix
- Citroën C3
- Citroën Aircross
- Fiat Argo
- Fiat Mobi
- Honda City Hatch
- Hyundai HB20
- Peugeot 208
- Renault Kwid
Sedãs (carros com porta-malas separado da cabine)
- Chevrolet Onix Plus
- Fiat Cronos
- Honda City Sedan
- Hyundai HB20S
- Nissan Versa
- Volkswagen Virtus
SUVs (veículos mais alto e com visual robusto)
- Chevrolet Spin
- Chevrolet Sonic
- Chevrolet Tracker
- Citroën Basalt
- Fiat Fastback
- Fiat Pulse
- Renault Duster
- Jeep Renegade
- Nissan Kait
- Volkswagen Nivus
- Renault Kardian
- Volkswagen T-Cross
- Honda WR-V