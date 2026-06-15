Atriz conhecida pelo papel de Hande, na novela "Coração de Mãe", morre aos 35 anos

A atriz turca Ece İrtem, conhecida por interpretar a personagem Hande na novela Coração de Mãe, morreu nesta segunda-feira (15), aos 35 anos. De acordo com o jornal Turkiye Today, a morte aconteceu devido a um ataque cardíaco.
A informação foi confirmada em nota publicada nas redes sociais pelo advogado da atriz, Uğur Gökkoyun:
"Minha cliente, Ece İrtem, faleceu hoje por volta das 12h. O incidente ocorreu enquanto ela estava em sua casa com a mãe. De acordo com as primeiras avaliações, acreditamos que ela faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. A investigação continua. A causa exata será esclarecida por meio do relatório da autópsia. Quando o relatório for divulgado, o público também será informado. Apresento minhas condolências à família e a todos os seus entes queridos".
A atriz nasceu em Sivas, na Turquia, e já trabalhou com artistas renomados do seu país, como Aytul Büyüksarac e Levent Günduz.
No Brasil, Ece Irtem ficou conhecida pela novela turca One Love — que foi traduzida para o português como Coração de Mãe.