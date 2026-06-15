Atriz conhecida pelo papel de Hande, na novela "Coração de Mãe", morre aos 35 anos

"Minha cliente, Ece İrtem, faleceu hoje por volta das 12h. O incidente ocorreu enquanto ela estava em sua casa com a mãe. De acordo com as primeiras avaliações, acreditamos que ela faleceu em decorrência de um ataque cardíaco. A investigação continua. A causa exata será esclarecida por meio do relatório da autópsia. Quando o relatório for divulgado, o público também será informado. Apresento minhas condolências à família e a todos os seus entes queridos".