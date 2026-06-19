Falsa notícia sobre morte do pai de Messi provoca demissões em emissora argentina; entenda

A preocupação com o estado de saúde de Jorge Messi, pai de Lionel Messi, acabou desencadeando uma crise em um dos maiores canais de streaming da Argentina.
Após a divulgação equivocada de que o familiar do craque argentino havia morrido, a equipe responsável pelo programa El Show del Verano, da Luzu TV, foi demitida.
Com a repercussão, a apresentadora Florencia Peña, que se envolveu no episódio, também decidiu deixar o canal.
Durante uma edição ao vivo do programa, a equipe levou ao ar uma informação que apontava a suposta morte de Jorge Messi.
A notícia foi apresentada como urgente e indicava, inclusive, que Lionel Messi teria de abandonar a concentração da seleção argentina nos Estados Unidos para viajar de volta ao país. Pouco depois, porém, ficou constatado que a informação não era verdadeira, gerando forte repercussão e uma crise interna na emissora.
Diante da gravidade do erro, a direção da Luzu TV decidiu afastar a jornalista e toda a equipe responsável pela checagem e produção do programa.
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Nas redes sociais, Florencia se manifestou sobre o ocorrido e afirmou estar "profundamente envergonhada" por ter dado a notícia.
"Preciso esclarecer que essa informação falsa me foi fornecida durante a transmissão ao vivo como se estivesse confirmada pela equipe de produção do programa, e eu confiei. Ainda assim, assumo a responsabilidade por fazer parte do erro, e por isso decidi me afastar e encerrar minha participação na Luzu. Peço desculpas novamente, de coração; eu errei", escreveu a apresentadora no Instagram.
Família desmentiu rumores
A polêmica aconteceu em meio às especulações sobre o estado de saúde de Jorge Messi. Na quinta-feira (18), a família de Messi divulgou uma nota para esclarecer a situação e rebater os boatos que circulavam nas redes sociais e na imprensa.
No comunicado, os familiares informaram que Jorge Horácio está sob cuidados médicos e apresenta evolução positiva em seu quadro clínico, sem revelar detalhes sobre o problema de saúde (leia na íntegra abaixo).
A família também criticou a divulgação de informações sem confirmação e demonstrou incômodo com a exposição do assunto, classificando a situação como uma questão privada.
Os rumores ganharam força após a estreia da Argentina na Copa do Mundo. Depois da vitória sobre a Argélia, Messi se emocionou e admitiu que atravessava um período difícil fora dos gramados. O camisa 10 afirmou que sua família enfrentava um momento delicado, mas optou por não dar mais detalhes sobre a situação.
A declaração acabou alimentando especulações sobre a condição de saúde de Jorge Messi, 68 anos, figura central na trajetória do craque argentino desde o início de sua carreira.
Segundo relatos da imprensa local, Jorge estaria internado em Buenos Aires e recebendo acompanhamento médico. Apesar disso, a família reforçou que sua recuperação segue dentro do esperado e pediu respeito à privacidade neste momento.
Enquanto isso, Messi permanece concentrado com a seleção argentina na disputa da Copa do Mundo, após estrear com destaque ao marcar três gols na vitória sobre a Argélia.
Leia a nota completa na íntegra
"A família Messi informa que Jorge atravessa uma situação de saúde. Neste momento, ele se encontra sob acompanhamento médico, recuperando-se e evoluindo favoravelmente dentro do quadro que apresenta.
Diante das versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar seu profundo mal-estar pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar.
A família deseja esclarecer, além disso, que unicamente sua família mais próxima conta com informação real e precisa sobre o estado de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não provenha da própria família e de seus canais correspondentes não deve ser considerada válida nem verídica.
Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu entorno não deveriam ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável.
Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho, respeito e preocupação recebidas, e solicitamos que se preserve a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a sua família durante este processo. Qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e pelos canais correspondentes. Obrigado pela compreensão."
Buscas no Google Trends
A história envolvendo o pai do Messi ficou entre os termos mais pesquisados no Google entre a noite de quinta-feira (18) e a manhã de sexta-feira (19). Foram mais de 2 mil buscas, resultando em 200% no interesse dos usuários.