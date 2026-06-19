Falsa notícia sobre morte do pai de Messi provoca demissões em emissora argentina; entenda

"Preciso esclarecer que essa informação falsa me foi fornecida durante a transmissão ao vivo como se estivesse confirmada pela equipe de produção do programa, e eu confiei. Ainda assim, assumo a responsabilidade por fazer parte do erro, e por isso decidi me afastar e encerrar minha participação na Luzu. Peço desculpas novamente, de coração; eu errei", escreveu a apresentadora no Instagram.