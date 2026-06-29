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Anvisa anuncia apreensão de condicionadores, xampus e hidratantes por irregularidades sanitárias; veja quais

Medida foi publicada no Diário Oficial da União e afeta produtos de duas empresas 

Zero Hora

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Reprodução/DC Biocosméticos
Shampoo em barra anticaspa da DC Biocosméticos foi afetado pela medida.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (29) o recolhimento e proibição da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de produtos da linha DC Biocosméticos devido a falta de registros sanitários.

Divulgada nesta segunda-feira (29), no Diário Oficial da União, a decisão afeta todos os lotes de condicionadores, xampus, hidratantes, loções de limpeza e uma pomada da marca. Os produtos foram fabricados por diferentes empresas.

Além dos produtos da linha DC Biocosméticos, a Anvisa também determinou a apreensão de todos os cosméticos rotulados como fabricados pela ATSUM Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Como a empresa encerrou suas atividades em dezembro de 2019, os produtos estavam sendo fabricados e comercializados sem a devida regularização sanitária.

Em relação à pomada da DC Biocosméticos, a Anvisa informou que o produto foi definido como cosmético mesmo que apresente propriedades terapêuticas no rótulo.

Produtos apreendidos

Os produtos atingidos pela resolução são:

  • Shampoo em barra anticaspa DC Biocosméticos
  • Pomada alívio da pele DC Biocosméticos
  • Loção de limpeza suave DC Biocosméticos
  • Biohidratante restaurador probiótico DC Biocosméticos
  • Condicionador suave bondade DC Biocosméticos
  • Shampoo limpeza suave ternura DC Biocosméticos

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O que diz a DC Biocosméticos

A DC Biocosméticos informou, em nota ao g1, que não foi notificada formalmente pela Anvisa em relação a medida. A empresa também afirmou que sua equipe jurídica investiga o ocorrido para verificar a veracidade das informações. 

"A Dermatite Controlada sempre atuou com transparência, responsabilidade e compromisso com a segurança dos nossos clientes. A indústria mencionada ATSUM não fabrica os nossos produtos e todas as indústrias que a Dermatite trabalha atuam em conformidade com as normas sanitárias da ANVISA".

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