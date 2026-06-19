Confira 5 receitas com arroz e feijão que fogem do tradicional

O arroz e o feijão fazem parte da alimentação dos brasileiros há gerações, mas isso não significa que precisem aparecer sempre da mesma maneira no prato.
Com um pouco de criatividade e tempero, essa combinação clássica pode dar origem a preparos nutritivos, saborosos e cheios de personalidade para variar o cardápio do dia a dia.
A seguir, confira cinco receitas com arroz e feijão e descubra maneiras de reinventar essa dupla tão popular!
1. Arroz mexicano com feijão-preto, milho-verde e tomate
Ingredientes
- Duas xícaras de chá de arroz branco cozido
- Uma xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido
- Uma xícara de chá de milho-verde
- Dois tomates sem sementes e cortados em cubos pequenos
- Meia cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Duas colheres de sopa de extrato de tomate
- Duas colheres de sopa de azeite
- Uma colher de chá de páprica defumada
- Meia colher de chá de cominho em pó
- Meia colher de chá de pimenta calabresa
- 1/4 de xícara de chá de água
- Salsa picada e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira grande ou panela larga, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de três minutos, até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais um minuto.
Depois, junte o extrato de tomate, a páprica defumada, o cominho e a pimenta calabresa. Refogue por aproximadamente dois minutos, mexendo sempre, até formar uma base bem aromática e levemente avermelhada. Acrescente a água e misture bem.
Após, coloque o arroz cozido na panela e mexa delicadamente para envolver todos os grãos no molho. Adicione o milho-verde e o feijão-preto, distribuindo os ingredientes de maneira uniforme.
Cozinhe de três a cinco minutos em fogo baixo, apenas para aquecer e incorporar os sabores. Ajuste o sal, desligue o fogo, acrescente os tomates e finalize com salsa picada. Sirva em seguida.
2. Bolinho assado de arroz, feijão-branco e legumes
Ingredientes
- Duas xícaras de chá de arroz cozido
- Uma xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido
- Uma cenoura ralada
- Uma abobrinha ralada e espremida
- Uma ovo
- Meia xícara de chá de farinha de aveia
- Duas colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela grande, amasse parte do feijão-branco com um garfo. Adicione o arroz, a cenoura, a abobrinha, o ovo e a farinha de aveia. Depois, misture até formar uma massa modelável.
Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Em seguida, modele pequenos bolinhos e disponha em uma assadeira untada com azeite.
Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.
3. Risoto verde com feijão-borlotti e cenoura
Ingredientes
- Uma xícara de chá de arroz arbóreo
- Uma xícara de chá de feijão-borlotti cozido e escorrido
- Uma cenoura cortada em cubos bem pequenos
- Meia xícara de chá de ervilha fresca
- Meia xícara de chá de milho-verde
- Meia cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Duas colheres de sopa de azeite
- Meia xícara de chá de vinho branco seco
- Um litro de caldo de legumes quente
- Uma xícara de chá de espinafre refogado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o espinafre com uma concha do caldo de legumes até ficar homogêneo. Reserve. Depois, em uma panela larga, aqueça o azeite em fogo médio.
Adicione a cebola e refogue por cerca de três minutos, até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por mais um minuto. Junte a cenoura e cozinhe por aproximadamente três minutos, mexendo ocasionalmente.
Adicione o arroz arbóreo e refogue por dois minutos para envolver os grãos nos temperos. Despeje o vinho branco e mexa até evaporar quase completamente.
Em seguida, acrescente uma concha do caldo quente e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre. Conforme o líquido for sendo absorvido, adicione mais caldo aos poucos.
Quando o arroz estiver quase al dente, após cerca de 15 minutos, adicione o caldo de espinafre e misture bem. Acrescente a ervilha e continue cozinhando, adicionando mais caldo quando necessário.
Nos minutos finais, junte o feijão-borlotti e o milho-verde e misture delicadamente para não desmanchar os grãos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo quando o arroz estiver cremoso, mas ainda levemente firme no centro. Sirva em seguida.
4. Abobrinha recheada com arroz e feijão-carioca
Ingredientes
- Três abobrinhas
- Uma xícara de chá de arroz integral cozido
- Uma xícara de chá de feijão-carioca cozido e escorrido
- Uma cenoura ralada
- Meia cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Dois colheres de sopa de azeite
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com uma colher. Depois, pique a polpa retirada e reserve.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho. Acrescente a polpa da abobrinha e a cenoura. Refogue por três minutos.
Adicione o arroz integral, o feijão-carioca e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Recheie as abobrinhas com a mistura, disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida.
5. Charuto de repolho recheado com arroz, feijão-vermelho e carne moída
Ingredientes
Charutos
- 10 folhas grandes de repolho
- 300 g de carne moída
- Uma xícara de chá de arroz branco cozido
- Uma xícara de chá de feijão-vermelho cozido e escorrido
- Meia cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Duas colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Uma colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Molho
- Duas colheres de sopa de azeite
- Meia cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Duas xícaras de chá de molho de tomate
- Meia xícara de chá de água
- Uma folha de louro
- Sal a gosto
Modo de preparo
Charutos
Retire cuidadosamente as folhas do repolho e lave-as bem. Em uma panela grande com água fervente, cozinhe as folhas por aproximadamente dois minutos, apenas para amolecer. Escorra e reserve sobre um pano limpo.
Após, em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de três minutos. Adicione o alho e mexa por mais um minuto.
Acrescente a carne moída e cozinhe por aproximadamente oito minutos, mexendo ocasionalmente, até perder a coloração rosada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e espere amornar.
Transfira a carne para uma tigela e misture com o arroz cozido, o feijão-vermelho e o cheiro-verde até obter um recheio uniforme.
Sobre uma superfície limpa, disponha uma folha de repolho aberta. Coloque cerca de duas colheres de sopa do recheio no centro. Dobre as laterais para dentro e enrole firmemente, formando um charuto. Repita o processo com as demais folhas.
Molho
Aqueça o azeite em uma panela larga, em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de três minutos. Adicione o alho e mexa por mais um minuto. Acrescente o molho de tomate, a água, a folha de louro e uma pitada de sal. Misture bem e cozinhe por cinco minutos.
Disponha os charutos lado a lado sobre o molho, mantendo a parte da dobra voltada para baixo. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 25 minutos. Retire a folha de louro e sirva os charutos ainda quentes, regados com molho de tomate.