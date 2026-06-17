Além dos pastéis de nata: 3 sobremesas portuguesas para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Quando se fala em sobremesas portuguesas, os pastéis de nata costumam ser os primeiros a vir à mente. Mas a confeitaria do país vai muito além desse clássico e reúne uma variedade de doces que fazem parte do dia a dia e da cultura local, carregando história, tradição e sabores marcantes. São receitas que equilibram simplicidade e intensidade, feitas para quem quer variar o cardápio ou busca sobremesas práticas, mas cheias de personalidade.