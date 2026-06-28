Quina de São João 2026: veja as dezenas sorteadas

O sorteio da Quina de São João 2026 ocorreu neste domingo (28), às 14h. O prêmio para as apostas que acertarem as cinco dezenas é de R$ 239.429.099,99.
Veja as dezenas sorteadas
19 - 73 - 75 - 50 - 32
A Caixa Econômica ainda não divulgou o rateio do sorteio.
As apostas simples puderam ser feitas até as 22h de sábado (27); já os bolões encerraram às 13h de domingo
Como funciona a Quina de São João?
Para jogar na Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50. Quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior será o preço da aposta e as chances de ganhar.
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Curiosidades sobre a Quina
- Desde sua criação, cerca de 60,89% dos concursos acumularam, e o recorde de acumulações consecutivas é de 22 sorteios
- O menor prêmio individual registrado foi de R$ 14,2 mil, no concurso 1.157
- A Quina já pagou uma média de R$ 6 milhões por concurso
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