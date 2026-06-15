"A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo" - Alberto Einstein

A imaginação, por sua vez, vai além do que é conhecido. Ela testa cenários, combina conceitos e, lógico, pensa em soluções inovadoras para o que ainda não tem resposta. É graças a essa capacidade que surgem invenções e obras artísticas que transformam a sociedade. Vale destacar que ela parte do princípio do conhecimento. Ou seja, sem essa engrenagem mental, tudo ficaria limitado ao que já existe e foi validado.