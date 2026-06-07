Saiba 7 frutas típicas do inverno brasileiro promovem benefícios para a saúde

Com a chegada do inverno, é comum que frutas, saladas e outros alimentos frescos percam espaço no prato, enquanto preparações mais quentes e mais calóricas ganhem destaque na rotina alimentar. No entanto, especialistas alertam que manter o consumo de frutas durante os meses mais frios é fundamental para garantir a ingestão adequada de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes — nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo e a manutenção da saúde.