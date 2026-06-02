No frio, é comum perceber um aumento nas dores pelo corpo, principalmente nas articulações. Embora mãos e punhos sejam frequentemente lembrados quando o assunto é rigidez, os ombros e os cotovelos também sofrem impacto importante das temperaturas mais baixas. Tendinites, artrites, limitação de movimentos e dores crônicas podem se intensificar durante o inverno.