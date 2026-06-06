6 orações para o Dia de São Pedro

Meu Glorioso São Pedro Apóstolo de meu senhor Jesus Cristo, confessor da Virgem Maria. Meu glorioso São Pedro, vós quando pelo mar vermelho passaste ouviste um galo cantar uma voz por vós chamar. Pedro, Pedro, Pedro, recebe estas chaves que te enviaram. Pois, meu Glorioso São Pedro, assim como estas palavras foram ditas e ouvidas, assim eu quero que me mostres em sonhos o que desejo ver, visível e bem visível (faço o pedido do que deseja ver no sonho).