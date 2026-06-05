5 complicações das dores constantes na coluna podem afetar a nossa saúde e bem-estar; veja quais

As dores na coluna (cervical, torácica, lombar e pélvica) são a segunda condição de saúde mais prevalente do Brasil (13,5%), entre as patologias crônicas identificadas por profissionais da área. O quadro é superado apenas pelos casos de hipertensão arterial (14%), segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse tipo de enfermidade acomete ou acometerá 80% da população mundial. Além disso, as dores na coluna e afecções correlatas são a principal causa de afastamentos do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Para o coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera Fábio Wanderley, a parte positiva desse cenário é que os "problemas crônicos podem ser prevenidos e tratados, com o auxílio de profissionais capacitados". Porém, antes do tratamento, as causas devem ser identificadas:
— É importante que os indivíduos identifiquem as principais causas que contribuem para essas dores. Nesse contexto, posso colocar o sedentarismo e a má postura entre as principais — diz o coordenador.
O especialista explica as cinco principais complicações causadas por dores constantes na coluna. Confira:
1. Limitação funcional e perda de mobilidade
A dor persistente reduz a capacidade de realizar atividades diárias, como levantar, caminhar, curvar e carregar objetos. Isso pode levar ao descondicionamento muscular, rigidez articular e maior incapacidade do indivíduo ao longo do tempo.
2. Comprometimento psicológico (ansiedade, depressão e estresse)
A dor crônica frequentemente provoca alterações de humor, ansiedade sobre episódios de dor e sensação de perda de controle. Humor depressivo, irritabilidade, insônia, preocupação constante com a dor e isolamento social também podem ocorrer.
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3. Dependência de medicamentos e efeitos adversos
O uso prolongado de analgésicos, anti-inflamatórios ou opioides pode levar à tolerância, dependência e efeitos colaterais sistêmicos. A necessidade de doses maiores para obter alívio, sintomas de abstinência, efeitos gastrointestinais, renais ou cardiovasculares são também são complicações comuns.
4. Alterações do sono e fadiga crônica
A dor dificulta o início e a manutenção do sono, afetando a recuperação e aumentando a percepção do desconforto. Pode ocorrer insônia, sono fragmentado, sensação de sono não reparador e cansaço diurno. Com isso, há uma redução da capacidade cognitiva e da tolerância à dor, piora do humor e do desempenho diário.
5. Perda progressiva de força nas pernas
Perda sensitiva importante, dificuldade para urinar ou evacuar e febre com dor lombar são sintomas que podem indicar compressão neurológica, infecção ou outra condição grave.
Controle das dores na coluna
Segundo Fábio Wanderley, a dor constante na coluna deve ser avaliada por um profissional de saúde para diagnóstico e plano de tratamento. O
O manejo mais eficaz das cores na coluna costuma ser multidisciplinar: combinação de fisioterapia, controle farmacológico judicioso, terapia psicológica, educação sobre dor e, quando necessário, intervenções complementares (bloqueios, cirurgia em casos selecionados).
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