5 complicações das dores constantes na coluna podem afetar a nossa saúde e bem-estar; veja quais

As dores na coluna (cervical, torácica, lombar e pélvica) são a segunda condição de saúde mais prevalente do Brasil (13,5%), entre as patologias crônicas identificadas por profissionais da área. O quadro é superado apenas pelos casos de hipertensão arterial (14%), segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).