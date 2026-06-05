5 curiosidades sobre o Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo nesta sexta-feira

A Seleção Brasileira joga nesta sexta-feira (19) contra o Haiti, em confronto válido pela fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Enquanto a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca a primeira vitória no torneio, o adversário caribenho tenta se recuperar na competição após perder para a Escócia por 1 a 0.
A partida entre Brasil e Haiti marca o encontro de duas nações com histórias reconhecidas mundialmente. O Haiti é conhecido por ser a primeira república negra independente do mundo, resultado de uma revolução que impactou a geopolítica da Europa e das Américas.
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A seguir, saiba mais sobre o adversário no Brasil nesta sexta:
Cinco curiosidades sobre o Haiti
1. Haiti é considerado o "primeiro país livre"
O Haiti se tornou uma referência para a população negra nas Américas ao conquistar sua independência em 1804. O país nasceu de uma revolução liderada por pessoas escravizadas, em uma época em que a escravidão ainda era uma prática predominante em grande parte do continente.
2. Revolução haitiana influenciou tamanho do território dos EUA
A independência do país também teve impacto na história dos Estados Unidos. A Revolução Haitiana contribuiu para levar Napoleão Bonaparte, então primeiro cônsul da França e futuro imperador francês, a vender o território da Louisiana aos EUA em 1803.
Com a derrota francesa na Revolução Haitiana, Napoleão teve seus planos de expansão no Caribe enfraquecidos, o que contribuiu para a venda da Louisiana.
3. Fifa pediu mudanças na camisa da Seleção Haitiana
Pouco antes do início da Copa do Mundo deste ano, a Fifa solicitou que a Saeta, empresa responsável pelos uniformes do Haiti, mudasse a camisa da seleção por compreender que alguns fatores na identidade visual poderiam ser entendidos como uma mensagem política.
O uniforme original continha uma ilustração associada a Batalha de Vertières, que ocorreu em 1803. No episódio, os ex-escravizados venceram as tropas de Napoleão.
A camisa atual da seleção não conta mais com o desenho. Na estreia do Haiti na Copa, no jogo contra a Escócia, o país já entrou com um uniforme modificado.
4. A relação entre o Haiti e Símon Bolívar
O país apoiou o militar Símon Bolívar, que liderou as campanhas de independência de países latinos como Venezuela, Peru, Bolívia e Colômbia. Na época, então presidente haitiano Alexandre Pétion ofereceu apoio político e militar a Bolívar. Como resultado disso, ele passou a defender a libertação dos escravos, algo que não fazia antes.
5. Tropas brasileiras atuaram no Haiti
Entre os anos 2004 e 2017, militares do Brasil estiveram no Haiti para liderar a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah), criada após a saída do presidente Jean-Bertrand Aristide do governo haitiano.
O objetivo da missão era ajudar na estabilização do Haiti, na transição política do país e na reconstrução após o terremoto de 2010. Ao longo de 13 anos, mais de 36 mil brasileiros passaram pela operação.
Meses após a chegada dos soldados brasileiros a capital haitiana Porto Príncipe, a seleção brasileira enfrentou o Haiti em uma partida amistosa, que ficou conhecida como “Jogo pela Paz”.
Porém, em dezembro de 2011, a Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH) denunciou o envolvimento de agentes da Minustah "em casos de estupro, roubo, assassinato e detenções ilegais e arbitrários" e citou uma dezena deles. Três brasileiros foram investigados por agressão contra jovens.
Como está o Haiti hoje?
Atualmente, o Haiti enfrenta uma grave crise política, social e de segurança, que se intensificou nos últimos anos. O assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021, agravou a instabilidade institucional, enquanto grupos armados ampliaram seu controle sobre partes do território.