A sopa é uma excelente opção para compor um jantar saudável, nutritivo e rico em proteínas. Quando preparada com ingredientes adequados, ela fornece nutrientes importantes para a manutenção da massa muscular, além de promover maior saciedade.
Combinada a legumes, verduras e temperos naturais, torna-se uma refeição completa, leve e equilibrada, ideal para quem deseja cuidar da alimentação sem abrir mão do sabor.
A seguir, confira 3 sopas proteicas para um jantar saudável e saboroso.
1. Sopa proteica de frango com macarrão e legumes
Ingredientes
- 500 g de peito de frango
- Uma colher de sopa de azeite de oliva
- Uma cebola picada
- Três dentes de alho picados
- Duas cenouras cortadas em rodelas
- Um talo de salsão picado
- Um litro e meio de caldo de frango caseiro
- 100 gramas de macarrão tipo talharim fino
- Duas colheres de sopa de salsa picada
- Uma colher de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Uma pitada de cúrcuma
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por cerca de 1 minuto. Junte o peito de frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma.
Doure rapidamente dos dois lados. Adicione a cenoura, o salsão e o caldo de frango. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 25 minutos, até o frango ficar macio. Retire o frango da panela, desfie-o com dois garfos e reserve.
Acrescente o macarrão ao caldo e cozinhe conforme o tempo indicado na embalagem. Volte o frango desfiado para a panela, misture bem e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com salsa e cebolinha e sirva bem quente.
2. Sopa proteica de grão-de-bico com carne bovina magra
Ingredientes
- 400 gramas de patinho cortado em cubos pequenos
- Duas xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- Uma colher de sopa de azeite de oliva
- Uma cebola picada
- Três dentes de alho picados
- Uma cenoura cortada em cubos
- Dois talos de salsão picados
- Dois tomates sem sementes e picados
- Uma colher de sopa de extrato de tomate
- Um litro e meio de caldo de carne caseiro
- Uma folha de louro
- Uma colher de chá de páprica doce
- Meia colher de chá de cúrcuma
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
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Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os cubos de carne aos poucos para que fiquem bem selados. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Em seguida, adicione o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Junte a cenoura, o salsão, os tomates, o extrato de tomate, a páprica e a cúrcuma. Misture bem e cozinhe por cerca de cinco minutos.
Adicione o caldo de carne e a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 35 minutos, ou até a carne ficar bem macia. Acrescente o grão-de-bico e deixe cozinhar por mais 10 minutos para que os sabores se integrem. Tempere com sal e pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
3. Sopa proteica de carne com repolho
Ingredientes
- 500 gramas de músculo bovino cortado em cubos
- Uma colher de sopa de azeite de oliva
- Uma cebola fatiada
- Três dentes de alho picados
- Três xícaras de repolho fatiado fino
- Um tomate picado
- Uma colher de sopa de extrato de tomate
- Um litro e meio de caldo de carne caseiro
- Uma folha de louro
- Uma colher de chá de páprica defumada
- Uma pitada de cominho
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela de pressão em fogo médio e sele os cubos de carne até dourarem bem de todos os lados. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Adicione o alho e cozinhe por mais um minuto.
Junte o tomate, o extrato de tomate, a páprica, o cominho e misture bem. Adicione o caldo de carne, a folha de louro, tampe a panela e cozinhe por cerca de 35 minutos após pegar pressão, ou até a carne ficar bem macia.
Aguarde a pressão sair, abra a panela, acrescente o repolho fatiado e cozinhe por mais oito a 10 minutos, sem pressão, apenas até o vegetal ficar macio, mas ainda levemente firme. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.