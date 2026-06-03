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Culinária

3 sopas práticas e ricas em proteínas para o jantar

Veja como utilizar ingredientes simples e proteicos para preparar receitas saborosas

Portal EdiCase

Portal EdiCase

Brent Hofacker/Shutterstock | Portal EdiCase
Sopa de frango com feijão e legumes.

No frio, a sopa se torna uma das refeições mais procuradas por unir praticidade, sabor e conforto. 

Além de ajudar a aquecer o corpo nos dias de temperaturas mais baixas, ela pode ser uma opção completa e nutritiva quando preparada com ingredientes ricos em proteína, garantindo saciedade e uma refeição mais equilibrada.

Abaixo, confira 3 sopas práticas e ricas em proteínas para o jantar.

1. Sopa de frango com feijão e legumes

Ingredientes

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 xícara de chá de feijão cozido
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 tomates maduros picados
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates, a páprica e o cominho, cozinhando até formar um molho. Adicione a cenoura, a abobrinha, o milho-verde e o caldo de legumes. Cozinhe por cerca de 15 minutos ou até os legumes ficarem macios. Junte o frango e o feijão. Cozinhe por mais 10 minutos para incorporar os sabores. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o suco de limão e o cheiro-verde. Sirva quente.

Dica: sirva com tortilhas de milho.

2. Sopa de carne desfiada com feijão-branco e alho-poró

Ingredientes

  • 500 g de acém cortado em pedaços
  • 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 alho-poró fatiado
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 1,5 l de água
  • 1 folha de louro
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne de todos os lados. Acrescente a cebola, o alho e refogue por alguns minutos. Adicione a água, a folha de louro e cozinhe na pressão por cerca de 35 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Retire a carne, desfie com a ajuda de dois garfos e reserve. Na mesma panela, acrescente o alho-poró, a cenoura e a abobrinha. 

Cozinhe por cerca de 10 minutos. Junte o feijão-branco e a carne desfiada. Cozinhe por mais 10 minutos para que os sabores se incorporem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.

Studiovd/Shutterstock | Portal EdiCase
Sopa de carne com legumes.

3. Sopa de carne com legumes

Ingredientes

  • 500 g de músculo bovino magro cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 cenouras cortadas em cubos
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 1 chuchu cortado em cubos
  • 1 talo de salsão picado
  • 1,5 l de água
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de salsa picada

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela de pressão e doure os cubos de carne por alguns minutos. 

Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Adicione a cenoura, o salsão, a folha de louro e a água. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 30 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente a batata e o chuchu e cozinhe sem pressão por mais 15 minutos, ou até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com salsa. Sirva em seguida.

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