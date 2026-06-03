No frio, a sopa se torna uma das refeições mais procuradas por unir praticidade, sabor e conforto.
Além de ajudar a aquecer o corpo nos dias de temperaturas mais baixas, ela pode ser uma opção completa e nutritiva quando preparada com ingredientes ricos em proteína, garantindo saciedade e uma refeição mais equilibrada.
Abaixo, confira 3 sopas práticas e ricas em proteínas para o jantar.
1. Sopa de frango com feijão e legumes
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de feijão cozido
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 tomates maduros picados
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de cominho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates, a páprica e o cominho, cozinhando até formar um molho. Adicione a cenoura, a abobrinha, o milho-verde e o caldo de legumes. Cozinhe por cerca de 15 minutos ou até os legumes ficarem macios. Junte o frango e o feijão. Cozinhe por mais 10 minutos para incorporar os sabores. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o suco de limão e o cheiro-verde. Sirva quente.
Dica: sirva com tortilhas de milho.
2. Sopa de carne desfiada com feijão-branco e alho-poró
Ingredientes
- 500 g de acém cortado em pedaços
- 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 alho-poró fatiado
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1,5 l de água
- 1 folha de louro
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne de todos os lados. Acrescente a cebola, o alho e refogue por alguns minutos. Adicione a água, a folha de louro e cozinhe na pressão por cerca de 35 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Retire a carne, desfie com a ajuda de dois garfos e reserve. Na mesma panela, acrescente o alho-poró, a cenoura e a abobrinha.
Cozinhe por cerca de 10 minutos. Junte o feijão-branco e a carne desfiada. Cozinhe por mais 10 minutos para que os sabores se incorporem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
3. Sopa de carne com legumes
Ingredientes
- 500 g de músculo bovino magro cortado em cubos
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 cenouras cortadas em cubos
- 2 batatas cortadas em cubos
- 1 chuchu cortado em cubos
- 1 talo de salsão picado
- 1,5 l de água
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de salsa picada
Modo de preparo
Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela de pressão e doure os cubos de carne por alguns minutos.
Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados. Adicione a cenoura, o salsão, a folha de louro e a água. Tampe a panela e cozinhe por cerca de 30 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Acrescente a batata e o chuchu e cozinhe sem pressão por mais 15 minutos, ou até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com salsa. Sirva em seguida.