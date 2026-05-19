Zé Felipe comenta em foto de Virginia Fonseca e web reage: "Bora, Zé, é o seu momento de brilhar!"

Menos de uma semana após o fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr., o ex-marido da influenciadora, o cantor Zé Felipe, apareceu comentando em uma postagem de Virginia nesta terça-feira (19).
"Bom dia, fica bem kkk", comentou o cantor. Sua escolha de palavras não passou despercebida pelos internautas, que especularam um possível deboche de Zé Felipe.
Na tarde de segunda-feira, o jogador Vinicius Júnior se pronunciou sobre o término de seu namoro com Virginia:
"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim, fica bem!", escreveu ele.
Repercussão online
O comentário de Zé Felipe já tem mais de 995 mil curtidas no Instagram desde sua postagem. Diversos internautas reagiram à interação do ex-casal.
"Olha se não é o cara que estava vivendo o melhor momento da vida… já está aqui de novo?", comentou uma internauta.
"Bora, Zé, é o seu momento de brilhar!", escreveu outro.
O casamento de Virginia e Zé Felipe
Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Eles permaneceram casados durante cerca de cinco anos, até que anunciaram o divórcio em 2025, via nota publicada no Instagrm.
O texto, que ultrapassou 4 milhões de curtidas, defende que ambos não quiseram "viver de aparências" e desejam seguir torcendo um pelo outro.
Veja íntegra:
"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.
Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.
Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.
Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.
Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente".