Viúvo de Isabel Veloso homenageia a influenciadora no Dia das Mães: "Você foi uma mãe incrível e guerreira até o fim"

Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, publicou uma homenagem à influenciadora, mãe de seu filho, Arthur, neste Dia das Mães. A jovem morreu aos 19 anos em janeiro deste ano em decorrência de complicações causadas pelo Linfoma de Hodgkin.
"Hoje é Dia das Mães... e é impossível não lembrar de você. A vida seguiu, muita coisa mudou, mas algumas pessoas deixam marcas que o tempo nunca apaga. Você foi uma mãe incrível, forte, amorosa e guerreira até o fim", escreveu nos stories, neste domingo (10), ao publicar fotos do casal com o filho.
Lucas Borbas também compartilhou uma mensagem se dirigindo ao filho que teve com Isabel Veloso: "Hoje foi o primeiro Dia das Mães sem a sua mãe aqui fisicamente com a gente .. E confesso que meu coração sente isso em silêncio."
A publicação ocorre após o empresário se tornar alvo de críticas por apresentar a nova namorada três meses após a morte da esposa. Ele também se defendeu de acusações de uma suposta traição, às quais negou.
“Ninguém tem o direito de reduzir minha história a um julgamento baseado em calendário. Seguir em frente não é traição. Não é esquecimento. Não é falta de amor. É honrar também os últimos desejos de quem partiu.”
Mesmo sem revelar detalhes sobre a nova companheira, Lucas a define como “uma pessoa maravilhosa, que aceitou minha história, amou meu filho e tem se dedicado muito.”