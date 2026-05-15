Virginia anuncia fim de namoro com Vini Jr.: "Que seja página virada"

Virginia Fonseca anunciou o fim do namoro com Vini Jr., atacante do Real Madrid, na manhã desta sexta-feira (15). No post, compartilhado nos stories do Instagram, ela diz torcer pela felicidade do jogador e pediu o "respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um".
Até o momento, ele não se manifestou sobre o fim do relacionamento.
Em sua manifestação, Virginia disse ter se dedicado ao relacionamento, mas que não negocia o que é inegociável. O jogador ainda não se pronunciou sobre o fim da relação.
O namoro entre Vini Jr. e a influenciadora foi anunciado no final de outubro do ano passado, em um post que teve mais de um milhão de curtidas. No entanto, havia rumores de um possível envolvimento entre eles desde julho.
Ao longo de quinta-feira (14), Virginia compartilhou registros acompanhando uma partida do Real Madrid na capital espanhola.
Leia abaixo o post de Virginia na íntegra
Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de sem quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito. Sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação. Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha. Obrigada.