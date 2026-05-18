Vini Jr. se pronuncia após fim do namoro com Virginia Fonseca: "Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado"

Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de sem quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito. Sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação. Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha. Obrigada.