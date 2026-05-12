Trend do estádio com IA: veja como criar seu vídeo na arquibancada

Vídeos em que pessoas comuns aparecem flagradas pela câmera da transmissão de um jogo de futebol, em meio à torcida, viraram a febre mais recente do Instagram.
As cenas, no entanto, nunca aconteceram: são geradas por inteligência artificial a partir de uma única selfie. Zero Hora testou a trend e reuniu, abaixo, o passo a passo para reproduzir o efeito em casa:
A receita combina duas ferramentas. A primeira é o ChatGPT, da OpenAI, com o modelo Images 2.0, responsável por criar a foto estática da pessoa na arquibancada.
A segunda é o Kling AI, plataforma chinesa de geração de vídeo, que dá movimento à cena: a câmera balança de leve, a torcida se mexe ao fundo, bandeiras tremulam. O resultado lembra um trecho real de transmissão.
O ponto central da trend está no comando enviado às IAs. O texto instrui a ferramenta a não embelezar o rosto, não corrigir a mandíbula e não suavizar a pele.
A ideia é justamente evitar o acabamento perfeito que costuma denunciar imagens geradas por IA, preservando a aparência de flagrante espontâneo.
O que é preciso para fazer
Antes de começar, separe uma selfie com o rosto bem visível, boa iluminação e enquadramento frontal. Uma foto simples, sem filtros, costuma funcionar melhor do que retratos editados.
Também são necessárias contas em duas plataformas. No ChatGPT, o plano gratuito já dá acesso ao Images 2.0, com limite diário de gerações.
A versão Plus, a US$ 20 por mês (cerca de R$ 98), libera uso ampliado. No Kling AI, o cadastro gratuito oferece créditos diários suficientes para os primeiros testes.
O plano Standard, voltado a quem pretende usar a ferramenta com frequência, custa em torno de US$ 10 mensais (aproximadamente R$ 49).
Parte 1: a foto na arquibancada, no ChatGPT
Passo 1 — Anexe a selfie
Faça login no ChatGPT, clique no ícone de "+" ao lado do campo de texto e selecione a foto no dispositivo.
Imagens com fundo limpo e rosto centralizado tendem a render resultados melhores.
Passo 2 — Cole o prompt
Com a imagem anexada, cole o comando abaixo e envie:
"O rosto da pessoa deve ser mantido exatamente como está na foto original, sem embelezamento de IA e sem alterar traços faciais, mandíbula ou textura da pele.
Estilo documental ultrarrealista de transmissão esportiva ao vivo. Pessoa comum capturada espontaneamente pela câmera do estádio durante um jogo, sem pose e sem contato visual.
Cenário: arquibancada de estádio, torcida desfocada ao redor, bandeiras, copos e elementos reais de torcida, leve granulação e compressão de TV, pequeno motion blur natural, iluminação real de estádio.
Expressão natural, levemente surpresa e focada no jogo. Sem estética de influenciador, sem cara de ensaio fotográfico, sem aparência de imagem gerada por IA. Formato horizontal 16:9, visual de câmera oficial de transmissão ao vivo."
Passo 3 — Salve o resultado
Quando a imagem aparecer no chat, clique no botão de download para salvar o arquivo. Se o rosto sair muito diferente da selfie original, ou se o resultado parecer artificial demais, vale repetir o comando.
O Images 2.0 entrega variações a cada nova geração, e raramente o primeiro teste é o melhor.
Para quem quer parar por aqui, a foto sozinha já basta para postar nos stories ou no feed. Quem quiser o efeito completo, com movimento, segue para a segunda etapa.
Parte 2: o movimento, no Kling AI
Passo 1 — Faça o upload da imagem
Abra o Kling AI, crie uma conta gratuita ou faça login. Na tela inicial, selecione a opção de gerar vídeo a partir de imagem e faça o upload da foto criada no ChatGPT.
Passo 2 — Cole o prompt de vídeo
No campo destinado ao comando, insira o texto a seguir:
"O rosto do personagem carregado é mantido exatamente como está. Não embelezar o rosto com IA. Pessoa comum capturada pela câmera durante transmissão ao vivo.
Sensação de captura espontânea de transmissão esportiva ao vivo. Foto da câmera direta do assento do público. Organizar o público ao redor, copos, elementos de torcida e fãs naturalmente.
Importante: nenhuma edição no rosto, sem contato visual direto com a câmera, sem correção de mandíbula ou pele, nenhuma pose de ensaio fotográfico, estilo influenciador proibido.
Transmissão ao vivo com leve granulação, ruído comprimido e borrado de movimento fino. Textura realista de pele.
Expressão natural, como se a câmera não estivesse presente. Movimento leve de câmera. Pessoas ao redor em movimento suave. Bandeiras tremulando.
A chave: não uma pessoa criada por IA, mas uma pessoa comum realmente flagrada em transmissão ao vivo."
Em seguida, selecione duração de cinco segundos e qualidade Standard, ambas disponíveis no plano gratuito. Clique em "Generate".
Passo 3 — Baixe e publique
O Kling AI leva alguns minutos para processar o vídeo. Concluída a renderização, basta baixar o arquivo final, em geral em formato MP4, e publicar no Instagram.
O trecho de cinco segundos funciona bem nos stories e especialmente nos Reels, em que o loop curto se repete e reforça a impressão de captura real.
Por que a trend viralizou?
Diferentemente de outros virais com IA, em que o objetivo é parecer perfeito, a graça desta está no oposto: convencer o espectador de que a cena é banal o suficiente para ser verdadeira.
A pele com textura, a expressão de quem não olha para a câmera, o leve borrão de movimento e a granulação típica de transmissão de TV funcionam como camadas de verossimilhança. Quanto menos polida a imagem, mais convincente o resultado.
Vale lembrar que, mesmo nas redes sociais, vídeos gerados por IA estão sujeitos às regras das plataformas.
O Instagram, por exemplo, vem ampliando o uso de rótulos automáticos para sinalizar conteúdo sintético, e a recomendação da própria Meta é que o usuário informe quando o material foi criado ou alterado por inteligência artificial.
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