"The Dark Horse": o que se sabe sobre o filme que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Vorcaro para pagar as despesas

O filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ir ao ar ainda em 2026. Dirigido por Cyrus Nowrasteh, Dark Horse passou por momentos delicados na produção, o que teria feito com que um dos filhos de Bolsonaro, o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pedisse auxílio financeiro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
O conteúdo da conversa entre o senador e o banqueiro foi divulgado pelo veículo de notícias Intercept Brasil, nesta quarta-feira (13). Vorcaro teria pagado R$ 61 milhões para a produção do filme.
A sinopse oficial da trama ainda não foi apresentada, mas cenas divulgadas mostram momentos marcantes da vida e da carreira política de Bolsonaro, incluindo o atentado sofrido por ele na corrida presidencial de 2018.
O que se sabe sobre o filme
O primeiro teaser do filme foi divulgado em 8 de dezembro de 2025 pelo deputado Mário Frias (PL-SP), que assina a produção e o roteiro do longa. A direção é de Cyrus Nowrasteh. O elenco é formado por Lynn Collins, Esai Morales e Felipe Folgosi.
O trailer apresenta diversas situações da vida do antigo chefe de Estado, como a recuperação no hospital, os debates eleitorais e o casamento com Michelle Bolsonaro.
Bolsonaro, que atualmente está preso e cumpre a condenação de 27 anos e 3 meses de reclusão, será interpretado pelo ator Jim Caviezel, conhecido por A Paixão de Cristo.
Filmado integralmente em inglês, o projeto adotou medidas rigorosas para garantir a segurança e evitar vazamentos, incluindo a proibição de celulares e a revista dos profissionais no set.
O elenco conta ainda com Marcus Ornellas no papel de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Eddie Finlay como Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Sérgio Barreto interpretando Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Caviezel atuou nos bastidores e chegou a declarar apoio público a Bolsonaro, contribuindo para influenciar o clima das filmagens.
Quando o filme será lançado
Com o encerramento das filmagens, a produção entra agora na etapa de pós-produção nos Estados Unidos — com estreia prevista para meados de 2026.
Quem é o diretor do filme
Natural do Colorado, nos Estados Unidos, o diretor Cyrus Nowrasteh, 69, construiu sua carreira com produções de forte conteúdo religioso e político, o que ajuda a explicar o interesse pela história envolvendo o ex-presidente brasileiro.
Nowrasteh ganhou projeção internacional com filmes como O Apedrejamento de Soraya M. (2008), drama que denuncia a violência contra mulheres no Irã; O Jovem Messias (2016), que recria a infância de Jesus Cristo; e Sequestro Internacional (2019), suspense estrelado por Jim Caviezel — ator que interpreta Bolsonaro em seu novo longa.
Quem é o Jim Caviezel, ator que interpreta Bolsonaro
O ator americano Jim Caviezel, 57 anos, ganhou fama internacional ao interpretar Jesus Cristo, em A Paixão de Cristo (2004). Ele, porém, não integra o elenco da sequência, A Ressurreição de Cristo, prevista para estrear no próximo ano.
Em 2023, Caviezel voltou aos holofotes ao protagonizar Som da Liberdade, interpretando Tim Ballard em um filme sobre tráfico de crianças.
No cinema, acumulou trabalhos como Além da Linha Vermelha (1998), O Conde de Monte Cristo (2002), Déjà Vu (2006) e Outlander – Guerreiro vs. Predador (2008). Já na televisão, alcançou grande popularidade com a série Pessoa de Interesse (2011–2016).
Nos últimos anos, Caviezel passou a chamar atenção pela sua aproximação com o movimento QAnon, nos Estados Unidos.