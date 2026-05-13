"The Dark Horse": o que se sabe sobre o filme que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Vorcaro para pagar as despesas

O filme que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ir ao ar ainda em 2026. Dirigido por Cyrus Nowrasteh, Dark Horse passou por momentos delicados na produção, o que teria feito com que um dos filhos de Bolsonaro, o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pedisse auxílio financeiro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.