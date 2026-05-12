Você lembra qual foi a primeira música que ouviu no Spotify? E em que dia começou a usar a plataforma?
Essas e outras lembranças fazem parte da retrospectiva lançada pelo principal streaming de música do mundo nesta terça-feira (12), em comemoração aos 20 anos da plataforma.
Para acessar, basta abrir o aplicativo e clicar no card "A festa do(s) 20 ano(s)", disponível na página inicial do Spotify. A plataforma também disponibilizou um link para a retrospectiva.
Em um formato semelhante aos stories do Instagram, a plataforma mostra a trajetória de cada usuário no serviço. Entre as informações exibidas estão:
- Primeira música ouvida
- Primeiro dia que acessou a plataforma
- Artista mais escutado
- Quantas músicas foram ouvidas desde o primeiro acesso
Ao final da retrospectiva, o usuário também recebe uma playlist com as músicas mais ouvidas ao longo da trajetória na plataforma.
Instabilidade
No início da tarde, por volta das 14h, o aplicativo do Spotify começou a apresentar problemas de funcionamento. Segundo o site de monitoramento Downdetector, mais de 2.027 queixas sobre a plataforma foram registradas.
Em publicação na rede social X, às 13h49min, o Spotify afirmou estar ciente dos problemas e que "está investigando" o caso. Ainda não há confirmação se a instabilidade está relacionada ao lançamento da retrospectiva.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular