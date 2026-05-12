Viral

Problemas
Notícia

Spotify fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta terça-feira

Downdetector, portal de monitoramento de serviços digitais, registrou aumento nas reclamações relacionadas ao funcionamento da plataforma

Zero Hora

Enviar email
Kaspars Grinvalds/Adobe Stock
Spotify é o principal aplicativo de streaming musical do mundo.

O Spotify apresenta instabilidade nesta terça-feira (12). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 14h.

Às 14h27min, o site, que monitora a instabilidade de sites e apps, registrava mais de 2.027 queixas relacionadas ao funcionamento do Spotify. Este foi o pico de reclamações até o momento.

Downdetector/Reprodução
Mais de 2 mil queixas relacionadas ao Spotify foram registradas.

Na manhã desta terça-feira, o Spotify lançou uma retrospectiva em celebração aos seus 20 anos, que permite aos usuários relembrar a primeira música que ouviram no aplicativo e quando foi o primeiro acesso. 

Embora não haja confirmação sobre o que causa a instabilidade no serviço, a repercussão e o número de acesso em razão da ferramenta pode estar relacionado.

Em publicação na rede social X, às 13h49min, o Spotify afirmou estar ciente dos problemas e que "está investigando" o caso.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: