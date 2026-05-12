Spotify fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta terça-feira

O Spotify apresenta instabilidade nesta terça-feira (12). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 14h.
Às 14h27min, o site, que monitora a instabilidade de sites e apps, registrava mais de 2.027 queixas relacionadas ao funcionamento do Spotify. Este foi o pico de reclamações até o momento.
Na manhã desta terça-feira, o Spotify lançou uma retrospectiva em celebração aos seus 20 anos, que permite aos usuários relembrar a primeira música que ouviram no aplicativo e quando foi o primeiro acesso.
Embora não haja confirmação sobre o que causa a instabilidade no serviço, a repercussão e o número de acesso em razão da ferramenta pode estar relacionado.
Em publicação na rede social X, às 13h49min, o Spotify afirmou estar ciente dos problemas e que "está investigando" o caso.
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