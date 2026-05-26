Quina de São João 2026 tem prêmio estimado em R$ 250 milhões; saiba como apostar

Já possível apostar na Quina de São João 2026. O sorteio está previsto para ocorrer no dia 28 de junho. O prêmio é estimado em R$ 250 milhões.
As apostas, que iniciaram no último domingo (24), podem ser realizadas em casas lotéricas credenciadas, pela internet ou pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.
Diferentemente dos concursos regulares, a Quina de São João não acumula. Caso ninguém acerte os cinco números, o prêmio será dividido entre os que acertarem quatro dezenas.
Como funciona?
Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis.
O palpite mínimo custa R$ 2,50 e aumenta conforme a aposta: quanto mais números marcados, maior o valor.
Além do prêmio principal para quem acertar as cinco dezenas sorteadas, também há premiações para os que acertarem quatro, três ou até mesmo duas dezenas.
Bolão
O Bolão Caixa é uma possibilidade de aposta em grupo. Para isso, é preciso preencher o campo próprio no bilhete ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.