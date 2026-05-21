Que horas é o sorteio da Mega-Sena 30 anos e onde assistir ao vivo

A Caixa Econômica Federal realiza no próximo domingo (24), às 11h, o sorteio da Mega-Sena 30 anos, concurso especial que pagará R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. A transmissão ao vivo será feita pelos canais oficiais da Caixa.
As apostas individuais podem ser feitas até as 22h de sábado (23), no horário de Brasília. Já os bolões terão vendas encerradas às 10h de domingo, pouco antes do sorteio.
Segundo a Caixa, o prêmio especial de 30 anos da Mega-Sena não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores da quina e, se necessário, também entre os ganhadores da quadra.
Como acompanhar o sorteio da Mega-Sena 30 anos?
O sorteio da Mega-Sena 30 anos será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, local reservado exclusivamente para os principais concursos das Loterias Caixa. A Caixa Econômica Federal é responsável pela transmissão oficial, permitindo que o público acompanhe o evento de casa.
Assim como na Mega da Virada, a cerimônia adota os mesmos procedimentos rigorosos de segurança e auditoria utilizados ao longo do ano, com acompanhamento técnico e verificação dos resultados.
- Data do sorteio: 24 de junho
- Horário do sorteio: 11h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: 23 de junho, às 22h
- Onde acompanhar: pela transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 300 milhões
Valores das apostas
O valor mínimo de cada aposta é R$ 6, com seis dezenas selecionadas. Há também a possibilidade de realizar bolões, com valor mínimo de R$ 18.
Pelas regras divulgadas pela Caixa, o prêmio do sorteio especial de 30 anos não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o valor principal será dividido entre os apostadores que acertarem a quina — se ainda assim não houver vencedores suficientes, seguirá para a quadra e assim sucessivamente.
Como jogar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, as apostas estão disponíveis em versões para computador e celular, por meio dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android). Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina ou outras)
- Escolha as dezenas da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 dezenas das 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis delas. Elas podem ser selecionadas manualmente ou geradas a partir da opção de completar com opções aleatórias
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar pelo site é R$ 30. Porém, pelo aplicativo da Caixa, a compra mínima é a mesma das lotéricas