Quando é o sorteio da Mega-Sena 30 anos? Saiba até quando apostar

A Mega-Sena realiza no próximo domingo (24), às 11h, o concurso especial de 30 anos. A Caixa Econômica Federal aumentou para R$ 300 milhões a estimativa de prêmio e o valor não acumula — mesma regra utilizada na Mega da Virada.
Inicialmente, a estimativa para o concurso 3.010 era de R$ 150 milhões. O valor subiu para R$ 200 milhões na quarta-feira (13) e, agora, chegou aos R$ 300 milhões.
Até quando posso apostar
As apostas individuais para o sorteio serão aceitas até as 22h de sábado (23) (horário de Brasília). Já para os bolões, as cotas podem ser compradas até às 10h do dia 24, pouco antes do sorteio.
Desde o último domingo (17), todas as apostas na Mega se tornaram exclusivas para o sorteio especial.
Valores das apostas
O valor mínimo de cada aposta é R$ 6, com seis dezenas selecionadas. Há também a possibilidade de realizar bolões, com valor mínimo de R$ 18.
Pelas regras divulgadas pela Caixa, o prêmio do sorteio especial de 30 anos não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o valor principal será dividido entre os apostadores que acertarem a quina — se ainda assim não houver vencedores suficientes, seguirá para a quadra e assim sucessivamente.
Como jogar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, as apostas estão disponíveis em versões para computador e celular, por meio dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android). Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina ou outras)
- Escolha as dezenas da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 dezenas das 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis delas. Elas podem ser selecionadas manualmente ou geradas a partir da opção de completar com opções aleatórias
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar pelo site é R$ 30. Porém, pelo aplicativo da Caixa, a compra mínima é a mesma das lotéricas
30 anos da Mega-Sena
O concurso da Mega-Sena foi criado em 1996 e já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de seus 30 anos de duração.
Conforme a Caixa, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde o primeiro sorteio. O maior prêmio pago em um concurso regular da Mega foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022.
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