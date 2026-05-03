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Qual a fase da Lua neste domingo (3)? Veja o calendário lunar de maio

Entenda a diferença entre cada fase da Lua

Zero Hora

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Neste domingo (3) a Lua está na sua fase cheia.

Neste domingo (3), a Lua está na fase cheia. Faltam 7 dias para a nova fase da Lua, que será minguante.

Fase da Lua hoje: 03/05/2026

Hoje a Lua está na sua fase cheia

Calendário lunar de maio

  • Lua cheia: dia 01, às 14h23min
  • Lua minguante: dia 09, às 18h10min
  • Lua nova: dia 16, às 17h01min
  • Lua crescente: dia 23, às 08h10min

A fase inicial de maio começa com Lua cheia. Depois, passa para a Lua minguante. Em seguida, é a vez da Lua nova. Por fim, o mês se encerrará com a Lua em sua crescente.

Como funciona o ciclo lunar?

A lunação, que também é chamada de ciclo lunar, é o intervalo de tempo entre as luas novas. Pouco variável, ela tem uma duração média de 29,5 dias. Ao longo do período, o satélite passa pelas quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. O ciclo de cada fase da Lua dura, aproximadamente, sete dias.

Qual a próxima fase da Lua?

A próxima fase da Lua começa em 09/05/2026. Será minguante.

Como são as fases da Lua

As fases da Lua, cada uma com suas especificidades, são consequência da interação gravitacional entre o satélite, o Sol e a Terra. O satélite tem quatro fases, em que cada uma determina seu nível de visibilidade na Terra: minguante, nova, crescente e cheia.

Lua Minguante

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Lua Minguante.

A Lua apresenta um formato similar aos das letras D e C, que varia de acordo com sua posição, quando observada do Hemisfério Sul da Terra.

Lua Nova

Este é o momento em que a Lua está na mesma direção do Sol com relação à posição da Terra. Ou seja, o satélite está no céu durante o dia e, por isso, não pode ser visto do nosso planeta (motivo também pelo qual não há foto).

Lua Crescente

Jefferson Botega/Agencia RBS
Lua Crescente.

Com a luz do sol iluminando a metade oeste, lembra a letra C quando observada do Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte é parecida com a letra D.

Lua Cheia

Marco Favero/Agencia RBS
Lua Cheia.

Esta é a fase mais luminosa da Lua, em que ela é mais visível na Terra. O satélite está na direção oposta do Sol, por isso reflete a luz em toda sua superfície.

Qual a distância da Lua para a Terra?

A distância da Lua para a Terra é de 399.877,13 km.

A Lua do Hemisfério Sul é "diferente" da Lua do Hemisfério Norte?

A Lua, claro, é a mesma. No entanto, a aparência do satélite muda conforme a posição do observador na Terra. No Hemisfério Sul, a Lua apresenta-se de forma invertida em relação ao que aprece para o observador do Hemisfério Norte.

Outra curiosidade é que sempre vemos da Terra a mesma face da Lua. Isso acontece porque o movimento de rotação da Lua ocorre no mesmo período do seu movimento de translação ao redor do nosso planeta.

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