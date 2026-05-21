Petróleo é confirmado pela ANP em sítio no interior do Ceará

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) confirmou que é realmente petróleo o líquido escuro encontrado por um agricultor em seu sítio em Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará. A validação foi enviada pelo órgão via e-mail a Sidrônio Moreira na quarta-feira (20).
Segundo o g1, a agência deve iniciar uma fase de estudos para avaliar o tamanho das reservas e a viabilidade da exploração. Em nota enviada à família de Moreira, a agência destacou que "não há prazo estabelecido para a conclusão da avaliação técnica" e que não há garantia de que a área será explorada comercialmente.
Segundo a ANP, os interessados na exploração ainda vão analisar se a operação compensa financeiramente. O processo de análise das pesquisas pode levar anos. Em caso de avaliação positiva, a agência divide a região da jazida em blocos de exploração que serão leiloados para as empresas realizarem a exploração de petróleo.
"A partir do resultado da análise, a ANP abriu um processo administrativo com a finalidade de promover a avaliação técnica da área e de seu contexto geológico, inclusive quanto à eventual inclusão de bloco exploratório na Oferta Permanente de Concessão (principal modalidade atual de licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás)", diz trecho da nota. "A inclusão de blocos no edital da Oferta Permanente necessita de diversas etapas, não só internas da ANP como também de outros órgãos, como órgãos ambientais e ministérios".
Desde 2025, a família vem entrando em contato com a ANP para notificar o possível achado. Após a repercussão do caso, a agência enviou agentes ao sítio em 12 março de 2026. Em 19 de maio, os testes físico-químicos foram concluídos e confirmaram que a substância é petróleo cru.
De acordo com a ANP, o resultado também foi enviado para a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará (Semcae), "que poderá avaliar a necessidade de medidas e/ou orientações ao proprietário sobre aspectos relacionados a questões ambientais".
Achado por acaso
Sidrônio Moreira encontrou o petróleo em sua propriedade em 2024, enquanto perfurava o solo em busca de uma fonte de água. O sítio não é abastecido pelo município.