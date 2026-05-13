Outlook fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O Microsoft Outlook apresenta instabilidade nesta quarta-feira (13). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 11h. Até as 16h, o sistema continuava apresentando instabilidade.
Às 11h10min, o site que monitora a instabilidade de sites e apps, registrava mais de 491 queixas relacionadas ao funcionamento do Microsoft Outlook. Este foi o pico de reclamações até o momento.
No X, usuários fizeram postagens falando sobre a instabilidade. O problema acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eles alegam que a plataforma não permite buscas e apresenta lentidão ao carregar a página.
A Microsoft se pronunciou sobre a instabilidade por meio do X. Na mensagem, a empresa diz que está investigando o causador dos problemas do sistema. Eles ainda afirmam que apenas a América Latina está sendo afetada.
"Estamos investigando um problema que está afetando o Outlook e outros serviços do Microsoft 365 na América do Sul. Estamos revisando nossos dados de telemetria e sinais de integridade do serviço para identificar os próximos passos para remediar o impacto", diz o comunicado.
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