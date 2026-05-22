Orações poderosas para o Dia de Santa Rita de Cássia

Sob o peso e nas angústias da dor, recorro a vós a quem todos chamam a Santa dos impossíveis, com toda fé, esperando vosso pronto socorro. Livrai meu pobre coração das angústias que por toda a parte o oprimem; e restitui a calma a este espírito que geme sob o peso das atribulações. Já que são inúteis todos os meios para trazer-me alívio, ponho toda a minha confiança em vós, que foste escolhida por Deus como advogada nos casos desesperados. Óh admirável esposa do Crucificado, intercedei agora e sempre pelas minhas necessidades.