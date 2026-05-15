"Off Campus": conheça série de romance universitário que virou fenômeno nas redes sociais

A série Off Campus (Amores Improváveis, em português) estreou na quarta-feira (13) e já está repercutindo nas redes sociais (veja o trailer abaixo). A história, queridinha do subgênero "romance universitário", se tornou um fenômeno viral que cada vez mais conquista fãs ao redor do mundo.
Adaptação dos livros de Elle Kennedy, a primeira temporada da produção já está disponível no Prime Video e conta com oito episódios.
Qual é a história de “Off Campus”?
Baseada no livro O Acordo, a trama da primeira temporada começa com Hannah Wells, uma jovem focada nos estudos que tenta superar traumas de seu passado. Porém, tudo muda quando ela faz um acordo com Garrett Graham, astro do time de hóquei da Universidade Briar e um dos alunos mais populares do campus.
Enquanto Garrett precisa melhorar suas notas para continuar jogando, Hannah aceita ajudá-lo nos estudos. Em troca, ele finge ajudá-la a chamar a atenção de outro garoto da universidade.
Não demora para que a relação de Hannah e Garret se torne um romance cheio de humor e momentos de tensão. O enredo do casal já deu a largada para as próximas histórias.
Próximas temporadas
É esperado pelos fãs da saga que a próxima temporada de Off Campus seja fiel à ordem dos livros. Assim, as temporadas e seus protagonistas seriam: Logan e Grace (2ª temporada), Dean Di Laurentis e Allie Hayes (3ª temporada) e Tucker e Sabrina (4ª temporada).
No entanto, também há especulações nas redes sobre o adiantamento da história de Dean e Allie, já que o casal já começou a ser desenvolvido logo no início da produção.
Qual é o elenco
A série Off Campus escalou novos rostos em Hollywood para viverem os personagens: Ella Bright interpreta Hannah, enquanto Belmont Cameli assume o papel de Garret.
O elenco também conta com Antonio Cipriano como John Logan, Stephen Kalyn no papel de Dean Di Laurentis e Jalen Thomas Brooks interpretando Tucker.
A produção ainda tem Mika Abdalla como Allie Hayes, par romântico de Dean.
Os atores estiveram em São Paulo para promoverem a série ainda em maio deste ano. Eles participaram de uma coletiva de imprensa e depois de um evento para fãs, em que experimentaram caipirinha, dançaram e aproveitaram a noite.
Repercussão
Desde o anúncio da série, em abril de 2026, a adaptação se tornou um fenômeno viral nas redes sociais como Instagram e TikTok.
Veja o trailer de Off Campus
*Produção: Laura Bender