Noiva surpreende convidados ao jogar caixa de Mounjaro em vez do buquê no casamento

O casamento ocorreu no dia 25 de abril, na cidade de Turvo, no Sul de Santa Catarina, mas o vídeo viralizou recentemente, somando mais de 118 mil visualizações nesta quarta-feira (6). Nas imagens, Luara aparece chamando as convidadas para o meio do salão para a tradicional jogada do buquê de flores. No entanto, no palco, um homem anuncia que o arremesso não seria de um buquê, mas da caixa do medicamento.