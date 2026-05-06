Noiva surpreende convidados ao jogar caixa de Mounjaro em vez do buquê no casamento

Um dos momentos mais esperados de um casamento ganhou uma alternativa criativa. Luara Bettiol, de 32 anos, decidiu jogar uma caixa de Mounjaro em vez de um buquê, inovando em uma antiga tradição das noivas.
O casamento ocorreu no dia 25 de abril, na cidade de Turvo, no Sul de Santa Catarina, mas o vídeo viralizou recentemente, somando mais de 118 mil visualizações nesta quarta-feira (6). Nas imagens, Luara aparece chamando as convidadas para o meio do salão para a tradicional jogada do buquê de flores. No entanto, no palco, um homem anuncia que o arremesso não seria de um buquê, mas da caixa do medicamento.
Ao g1, Luara explicou que a caixa estava vazia e que a ideia surgiu como uma estratégia para tornar o casamento marcante. Além disso, ela contou que cerca de 80% da cerimônia foi patrocinada, o que a levou a tomar decisões alternativas para tornar o evento um sucesso e atrair visibilidade para os fornecedores.
— Teria que fazer algo diferente para poder chamar a atenção do público. Peguei o salão da minha comunidade, aqui de Turvo pra poder a decoradora transformar o salão e mostrar o serviço dela. E por diante, foi pensado tudo nos mínimos detalhes, tudo que iríamos fazer diferente pra poder justamente se destacar — disse.
Segundo Luara, a escolha de trocar o clássico buquê pela medicação surgiu por um motivo simples: havia poucas convidadas solteiras. A ideia também foi cogitada após uma conversa com o marido.
— Mandei fazer um buquê de mil reais para jogar para as convidadas. Mas, quando chegou, meu marido olhou e disse: “Bah, amor, como tu vai jogar o buquê se só tem duas solteiras no casamento?”. Todas as pessoas presentes eram casadas e, inclusive, já tinham feito cerimônia. Então, essa foi a questão — explicou Luara ao g1.
No início, houve dúvidas, mas, devido à parceria da noiva com uma clínica de estética, a proposta seguiu adiante com a inclusão de acompanhamento médico.
E não foi apenas a noiva que lançou um presente aos convidados. O noivo também entrou na brincadeira e arremessou uma caixa que simbolizava um botox.
Como o Mounjaro funciona
A medicação atua em dois hormônios do organismo: o GIP, que estimula a liberação de insulina em resposta à ingestão de alimentos, e o GLP-1, responsável por sinalizar ao cérebro quando o indivíduo está saciado. Esse é um diferencial em relação ao Ozempic e ao Wegovy, medicamentos semelhantes que agem apenas no GLP-1.
— O Mounjaro reduz mais a ingestão de alimentos e aumenta a secreção de insulina, potencializando o controle da glicose e a perda de peso — explica a endocrinologista e metabologista Rachel Giovanella.
Ou seja, o medicamento é capaz de regular os níveis de açúcar no sangue após as refeições, o que ajuda a retardar a absorção da glicose dos alimentos. Ele também diminui o esvaziamento gástrico. Assim, promove a sensação de saciedade e reduz o apetite.