Nattan admite que bebeu antes de show, pede desculpas e promete nova apresentação gratuita

O cantor Nattan pediu desculpas ao público de Maracanaú, no Ceará, após ser criticado pela apresentação realizada na noite de sexta-feira (29), na abertura do São João de Maracanaú. Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista admitiu que bebeu antes de subir ao palco e reconheceu que não fez uma boa apresentação.
Segundo Nattan, a expectativa para o evento era alta. O show havia sido planejado para ocorrer em parceria com Zé Vaqueiro, também uma das atrações da noite.
— Eu estava há uma semana tão animado e ansioso para o show de Maracanaú — afirmou.
O cantor disse que o clima de comemoração começou ainda no camarim e acabou interferindo no desempenho diante do público.
— Acabamos que começamos a tomar uma (bebida) no camarim. Acho que me emocionei demais e não fiz um show legal, não foi um show bom como vocês costumam ver — declarou.
A apresentação repercutiu nas redes sociais depois que espectadores apontaram falhas no show. Entre os comentários, também circularam relatos de que Nattan teria repetido várias vezes a música Na Casa da Vizinha. O próprio cantor comentou o episódio em tom de brincadeira e disse ter sido informado de que cantou a faixa dezenas de vezes.
Como forma de compensar os fãs, Nattan anunciou que pretende voltar a Maracanaú para uma apresentação gratuita ainda durante o período de festas juninas. A nova data não foi divulgada.
— Estou escolhendo uma data nesse São João mesmo para fazer um show totalmente de graça para vocês em Maracanaú, e está todo mundo convidado — disse.
O artista afirmou que a próxima apresentação terá o padrão esperado pelo público.
— Dessa vez, vamos aproveitar muito. Vai ser um show daqueles que vocês são acostumados a ter do Nattanzinho — prometeu.
No encerramento da manifestação, Nattan voltou a pedir desculpas aos fãs.
— Máximo respeito e carinho pelo meu público e me desculpem — afirmou.
O São João de Maracanaú chegou à 21ª edição em 2026 e é tratado pela prefeitura como um dos maiores eventos juninos do país. A abertura teve, além de Nattan e Zé Vaqueiro, apresentações de Pablo, Talita Mel, Luís Marcelo & Gabriel e Márcia Fellipe.