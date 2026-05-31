Nattan admite que bebeu antes de show, pede desculpas e promete nova apresentação gratuita

O cantor Nattan pediu desculpas ao público de Maracanaú, no Ceará, após ser criticado pela apresentação realizada na noite de sexta-feira (29), na abertura do São João de Maracanaú. Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista admitiu que bebeu antes de subir ao palco e reconheceu que não fez uma boa apresentação.