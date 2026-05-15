Namoro de Virginia e Vini Jr. durou sete meses; relembre como foi o relacionamento

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o fim do relacionamento com Vini Jr. nesta sexta-feira (15). O jogador do Real Madrid ainda não se pronunciou sobre o término.
O namoro dos dois foi oficializado em outubro de 2025 e, ao longo de sete meses, foi marcado por uma série de polêmicas. Relembre algumas a seguir.
Antes de assumir o namoro: polêmica
Antes mesmo de assumirem o namoro, a influenciadora e o jogador já passaram por turbulências.
Em meio a rumores de que eles estariam juntos, a modelo Day Magalhães veio a público dizer que o jogador a procurava, inclusive, enquanto Virginia estava na casa dele.
"Não gosto de exposição, sou discreta nas minhas postagens, mas resolvi mostrar porque temos contato desde maio. Ele é uma pessoa adorável", acrescentou a modelo, que não gostou nada de ver o jogador fazendo dancinha no TikTok com a influencer.
"Não achei certo a Virgínia se expor assim, sabendo que ele ainda me manda mensagens — inclusive quando ela estava na casa dele", afirmou a modelo à época.
Na ocasião, Vini usou as redes sociais para pedir perdão publicamente para a influenciadora. Dias depois, os dois anunciaram que estavam juntos.
Posts apagados e curtidas
Dias depois do namoro ser oficializado, Virginia polemizou ao se dizer "mãe solteira de três" em um post nas redes sociais.
Para contornar a situação, a influenciadora publicou uma foto ao lado do jogador. No entanto, Vini Jr. apagou a foto que havia repostado com ela, alimentando ainda mais a polêmica.
No mês passado, uma curtida da mãe de Virginia, Margareth Serrão, alimentou novos rumores sobre o término ao curtir um post do Metrópoles em que o site afirmava que o relacionamento da filha passava por uma crise.
Margareth, porém, veio a público falar que a curtida aconteceu sem querer e afirmou que o post se tratava de uma "fake news".
Aniversário surpresa
No aniversário de Virginia, o jogador organizou uma festa surpresa para a influenciadora. No entanto, a aparência abatida dela em algumas fotos chamou atenção nas redes sociais e gerou especulações entre seguidores.
Mais tarde, Virginia explicou que estava apenas com sono no momento dos registros.
Fim das interações nas redes
No início deste mês, seguidores perceberam que Virginia deixou de interagir nas publicações de Vini Jr. e também parou de repostar conteúdos relacionados ao jogador.
Os rumores de crise aumentaram depois que o atleta apagou dos stories uma foto ao lado da influenciadora, sem que ela republicasse a postagem.