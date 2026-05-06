Mulher é presa após esfaquear cabeleireiro em salão de beleza: "Minha franja está parecendo o Cebolinha"; veja vídeo

Laís Gabriela Barbosa da Cunha, 27 anos, foi presa após dar uma facada em um cabeleireiro na terça-feira (5). Ela teria ficado insatisfeita com o corte de cabelo que recebeu em um salão de beleza na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, em São Paulo.
O cabeleireiro, Eduardo Ferrari, de 29 anos, teve apenas um corte pequeno nas costas, já que a mulher foi rapidamente imobilizada pelos seguranças do estabelecimento. Os registros da ocorrência circulam nas redes sociais e foram feitos pelo apresentador e ex-participante do reality A Fazenda, Bruno Tálamo.
O que aconteceu
Conforme informado pelo cabeleireiro Eduardo Ferrari em suas redes sociais, Laís teria realizado um "procedimento capilar 30 dias antes" da ocorrência. Nesta quarta-feira (6), ela retornou ao salão "exigindo devolução dos valores pagos" e desferiu o golpe de faca contra Eduardo.
No vídeo registrado por Bruno Tálamo, a mulher afirma que sofreu um "corte químico" depois que o cabeleireiro cortou "todo o seu cabelo" e deixou sua franja parecida com a do "Cebolinha", personagem da turma da Mônica. Segundo Laís, ela teria contatado o salão para refazer o corte, mas não foi respondida.
— Ele pegou o meu cabelo e foi picotando com uma tesoura-navalha. Se vocês conseguem ver, a minha franja está parecendo o Cebolinha, porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem do WhatsApp e eles ficaram dois dias sem me responder — disse Laís.
O que disse o cabeleireiro
Em comunicado nas redes sociais (veja abaixo na íntegra), a equipe de Eduardo Ferrari afirmou que o profissional "encontra-se profundamente abalado em razão do ocorrido, mas felizmente, está bem e fora de risco”.
De acordo com a publicação, o cabeleireiro não irá atender pelo resto da semana e que a prioridade, no momento, é assegurar sua "segurança e integridade física".
Rumo das investigações
O caso foi registrado como lesão corporal, mas a defesa de Eduardo Ferrari aponta que houve uma tentativa de homicídio.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. A mulher foi detida e confessou o crime, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) ao g1.
Ainda segundo o jornal, a perícia foi acionada e o caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). A mulher irá responder por lesão corporal e ameaça ao profissional.
Leia os comunicados na íntegra
Primeiro comunicado:
"Viemos a público esclarecer os fatos ocorridos no dia de hoje, 05/05/2026.
Na data dos acontecimentos, uma cliente que havia realizado um procedimento capilar aproximadamente 30 dias antes retornou ao estabelecimento demonstrando insatisfação pessoal com o resultado e exigindo a devolução dos valores pagos. Diante da negativa, uma vez que o serviço havia sido regularmente prestado, a cliente passou a agir de forma agressiva e, de maneira inesperada e desproporcional, desferiu um golpe de faca nas costas de Eduardo, configurando, em nossa entendimento, uma grave tentativa de homicídio.
Eduardo encontra-se profundamente abalado em razão do ocorrido, mas, felizmente, está bem e fora de risco. Reforçamos que ele sempre conduziu seu trabalho com profissionalismo, zelo e respeito aos seus clientes.
Ressaltamos que discordamos do enquadramento adotado e seguimos empenhados na adoção de todas as medidas judiciais cabíveis, a fim de que os fatos sejam corretamente apurados e que a autora seja devidamente responsabilizada criminalmente pelos atos praticados.
Por fim, tranquilizamos todas as clientes e parceiros: apesar do forte abalo emocional, Eduardo está bem.
Seguiremos acompanhando o caso de perto e confiamos na atuação do Poder Judiciário para a correta responsabilização."
Segundo comunicado:
"Após os acontecimentos, os atendimentos do Edu estarão suspensos durante esta semana. Além do forte abalo emocional causado pela violência sofrida, nossa prioridade neste momento é garantir sua segurança e integridade física.
Nossa equipe jurídica está acompanhando o caso e tomando as medidas necessárias, já que a delegada decidiu tratar o ocorrido como mera lesão corporal leve. Não podemos normalizar ou silenciar situações como essa. Tentativa de homicídio é algo gravíssimo e precisa ser penalizado.
Também iniciaremos uma reestruturação completa de segurança, incluindo a busca por um novo local com suporte mais seguro e uma rede de proteção mais ampla para garantir a integridade de Edu e de toda nossa equipe.
Agradecemos todas as mensagens de apoio, carinho e solidariedade recebidas. Seguimos confiando na Justiça e esperamos que esse caso mobilize a atenção para que crimes dessa gravidade jamais sejam tratados com indiferença."