Mulher é presa após esfaquear cabeleireiro em salão de beleza: "Minha franja está parecendo o Cebolinha"; veja vídeo

Na data dos acontecimentos, uma cliente que havia realizado um procedimento capilar aproximadamente 30 dias antes retornou ao estabelecimento demonstrando insatisfação pessoal com o resultado e exigindo a devolução dos valores pagos. Diante da negativa, uma vez que o serviço havia sido regularmente prestado, a cliente passou a agir de forma agressiva e, de maneira inesperada e desproporcional, desferiu um golpe de faca nas costas de Eduardo, configurando, em nossa entendimento, uma grave tentativa de homicídio.