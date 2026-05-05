Mordida de poodle deixa influenciadora brasileira com mais de R$ 80 mil em despesas médicas nos Estados Unidos

Mordida de um poodle nos Estados Unidos fez com que a influenciadora brasileira Debora Rocha ficasse com dívida hospitalar estimada em US$ 17 mil, cerca de R$ 84 mil. Ela compartilhou a história em um vídeo publicado nas redes sociais no final de semana.
De acordo com Débora, ela foi mordida no braço por um cachorro da raça poodle. O incidente aconteceu na Carolina do Norte, após um dos quatro cachorros da casa vizinha em que ela estava hospedada, um shitzu filhote, cruzar a cerca que dividia as residências.
A influenciadora, que estava se preparando para deixar a casa e partir para Orlando, na Flórida, resolveu colocar o filhote de volta na casa. Foi neste momento que o poodle a atacou.
— Eu falei com ele (o shitzu filhote) normalmente e fui colocar ele de novo na casa da vizinha, devolver ele pra casa. E aí nisso, nesse momento que o cachorrinho estava aqui, os outros estavam do outro lado da cerca. O poodle simplesmente me deu uma mordida e fez um buraco. Ele apertou minha pele. E eu tirei muito rápido, se não a mordida teria sido maior. E meio que tipo assim, arrancou esse pedaço aqui da minha pele. E aí começou a sangrar — explica a influenciadora.
Ela afirmou ainda que já havia interagido com os animais antes e que a tutora chegou a afirmar que os animais não mordiam.
Busca por atendimento de emergência
No mesmo dia, Débora embarcou para Orlando e buscou atendimento assim que chegou ao destino. Ela chegou a procurar vacina antirrábica em farmácias e clínicas comuns, mas foi informada que só poderia ser aplicada em um Emergency Room (ER), equivalente ao pronto-socorro nos Estados Unidos.
Ao chegar ao hospital, foi informada de que seriam necessárias quatro doses do imunizante, além da aplicação de imunoglobulina diretamente na região da ferida. Ela tomou somente ss duas primeiras em Orlando.
Ela explica ainda que só ficou sabendo do valor do atendimento na segunda aplicação da vacina.
— Fui perguntar quanto é que seria essa conta e aí a moça que entrou lá na sala, ela falou que não tem não tinha o resultado da conta 100%, mas ela tinha uma média de quanto poderia dar por aquele dia que eu fui lá tomar essa vacina no braço, e ela falou que tinha sido US$ 2,5 mil dólares. Eu já tinha achado muito caro, eu tinha achado um absurdo esse valor — afirmou.
Conforme explicou a influenciadora, cada vacina custava em média US$ 2,5 mil cada. Já a imunoglobulina, foi aproximadamente US$ 4 mil, além da taxa de atendimento hospitalar, descrita por ela como próxima de US$ 5 mil apenas pela entrada no pronto-socorro.
A influenciadora, no entanto, afirmou que não precisou pagar pelo atendimento pois tinha contratado um seguro-viagem internacional, que cobria até 175 mil em despesas médicas nos Estados Unidos.