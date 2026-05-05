Mordida de poodle deixa influenciadora brasileira com mais de R$ 80 mil em despesas médicas nos Estados Unidos

— Eu falei com ele (o shitzu filhote) normalmente e fui colocar ele de novo na casa da vizinha, devolver ele pra casa. E aí nisso, nesse momento que o cachorrinho estava aqui, os outros estavam do outro lado da cerca. O poodle simplesmente me deu uma mordida e fez um buraco. Ele apertou minha pele. E eu tirei muito rápido, se não a mordida teria sido maior. E meio que tipo assim, arrancou esse pedaço aqui da minha pele. E aí começou a sangrar — explica a influenciadora.