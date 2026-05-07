+Milionária 352 tem resultados revelados; confira as dezenas

O sorteio do concurso 352 da +Milionária foi realizado nesta quarta-feira (6), em São Paulo (SP).
Para jogar, é preciso escolher seis números de 50 disponíveis e mais dois trevos, dentre seis. Já em apostas múltiplas, são escolhidos de seis a 12 números e de dois a seis trevos, com preços de até R$ 83,1 mil.
Confira o resultado do concurso da +Milionária 352
- 01 - 10 - 13 - 23 - 24 - 40
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve ganhador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve ganhador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 115.582,95
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 11 apostas ganhadoras, R$ 9.340,03
- 4 acertos + 2 trevos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.076,96
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1071 apostas ganhadoras, R$ 102,78
- 3 acertos + 2 trevos: 980 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 9743 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 7250 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 72859 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 40.000.000,00
Como apostar nas loterias da Caixa
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.
A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Veja abaixo o passo a passo para jogar
- Acesse o endereço (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/); É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal.
- No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
- Em seguida, o apostador pode escolher entre nove das dez modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 30. O valor limite diário é de R$ 500 por pessoa.
- Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
- Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras.
- Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.
Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?
Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de segunda a sábado, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal.
Dia de Sorte
- Terças, quintas e sábados, a partir das 20 horas.
Dupla Sena
- Segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 20 horas.
Federal
- Quarta e sábado, a partir das 19 horas.
Lotofácil
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.
Lotomania
- Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.
Mega-Sena
- Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.
+Milionária
- Quarta e sábado, a partir das 20 horas.
Quina
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.
Super Sete
- Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.
Timemania
- Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.
Como receber os prêmios das loterias
As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.