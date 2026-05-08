Mega-Sena especial de 30 anos pagará R$ 150 milhões; saiba como apostar

Em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal irá realizar sorteio especial, com prêmio estimado em R$ 150 milhões. O concurso 3.010 está programado para ser realizado no dia 24 de maio, às 21h, e não acumula, mesma regra utilizada na Mega da Virada.
As apostas para este concurso começaram no dia 26 de abril e seguem até o dia 24 de maio às 20h, porém, as apostas excluivas para este sorteio começam no dia 17. Até lá, os apostadores poderão concorrer simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena.
O valor mínimo de cada aposta é R$ 6, com seis números selecionados.
Há também a possibilidade de realizar bolões, com valor mínimo de R$ 18.
Além do prêmio principal, pago aos que acertam seis números, os apostadores ainda podem ganhar acertando acertar quatro ou cinco dezenas.
Como jogar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, por meio dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).
Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras);
- Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios;
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de R$ 30.