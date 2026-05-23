Mega-Sena 30 anos: veja horário e como jogar online no sorteio especial de R$ 300 milhões

O concurso especial de 30 anos da Mega-Sena vai pagar R$ 300 milhões neste domingo (24), e os apostadores também podem participar sem sair de casa. As apostas online estão disponíveis tanto pelo site quanto pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.
O prêmio da edição comemorativa não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os vencedores da quina e, se necessário, da quadra.
As apostas podem ser feitas até as 22h de sábado (23) para jogos individuais. Já os bolões online e presenciais têm prazo estendido, até 10h de domingo. O sorteio será feito pouco tempo depois, às 11h.
Como apostar online na Mega-Sena 30 anos
Para jogar pela internet, é necessário:
- ter mais de 18 anos
- fazer cadastro no site ou aplicativo das Loterias Caixa
- informar um CPF válido
- utilizar um cartão de crédito para o pagamento
O processo pode ser feito pelo computador ou celular e leva poucos minutos.
Passo a passo para fazer uma aposta individual online
- Acesse o site das Loterias Caixa ou baixe o aplicativo oficial
- Faça login ou, em caso de primeiro acesso, crie um cadastro
- Escolha a Mega-Sena entre os jogos disponíveis
- Selecione de seis a 15 números para apostar
- Adicione a aposta ao carrinho
- Finalize o pagamento com cartão de crédito
Passo a passo para comprar um bolão online
- Acesse o site das Loterias Caixa ou baixe o aplicativo oficial
- Faça login ou, em caso de primeiro acesso, crie um cadastro
- Escolha a Mega-Sena entre os jogos disponíveis
- Selecione a opção "Compre Seu Bolão"
- Navegue pelos bolões disponíveis, com preços variados
- Escolha o bolão em que deseja entrar e a quantidade de cotas
- Finalize o pagamento com cartão de crédito
Após a confirmação, o sistema gera um comprovante digital da aposta. No site, o valor mínimo para finalizar uma compra é de R$ 30 em apostas. A regra não se estende ao aplicativo.
Quanto custa apostar
O valor parte de R$ 6, preço de uma aposta simples, de seis números. O jogador pode aumentar as chances de ganhar escolhendo mais dezenas, mas o preço sobe proporcionalmente.
Veja alguns exemplos:
- 6 números: R$ 6
- 7 números: R$ 42
- 8 números: R$ 168
- 10 números: R$ 1.260
Quais são as chances de ganhar
Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.
Ao jogar mais números, as chances aumentam. Em uma aposta com 10 dezenas, por exemplo, a probabilidade é de uma em 238 mil.
Onde assistir ao sorteio
O sorteio da Mega-Sena 30 anos será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa no YouTube e também em GZH, a partir das 11h deste domingo.