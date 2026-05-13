Mega-Sena 30 anos: prêmio aumenta para R$ 200 milhões; saiba até quando apostar

O prêmio da Mega-Sena especial de 30 anos aumentou. O valor, que antes era de R$ 150 milhões, passou para R$ 200 milhões. O concurso 3.010 será realizado em 24 de maio, às 21h, e não acumula, mesma regra utilizada na Mega da Virada.
As apostas para este concurso abriram em 26 de abril e podem ser feitas até 24 de maio, às 20h. Até lá, os apostadores poderão concorrer simultaneamente aos concursos regulares da Mega-Sena. A partir do dia 17 de maio, todas as apostas na Mega serão exclusivas para o sorteio especial.
O valor mínimo de cada aposta é R$ 6, com seis dezenas selecionadas. Há também a possibilidade de realizar bolões, com valor mínimo de R$ 18.
Além do prêmio principal, pago aos que acertam as seis dezenas, os apostadores ainda podem ganhar com quatro ou cinco acertos.
Como jogar na Mega-Sena online?
Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, por meio dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android). Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina ou outras)
- Escolha as dezenas da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 dezenas das 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis delas. Elas podem ser selecionadas manualmente ou geradas a partir da opção de completar com opções aleatórias
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar pelo site é R$ 30. Porém, pelo aplicativo da Caixa, a compra mínima é a mesma das lotéricas