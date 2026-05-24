Mega-Sena 30 anos: duas apostas dividem prêmio de R$ 300 milhões; veja de onde são

Apenas duas apostas acertaram todas as dezenas da Mega-Sena 30 anos, sorteada neste domingo (24) pela Caixa Econômica Federal. Elas vão dividir ao meio o prêmio de R$ 336.340.053,67. Os vencedores acertaram as seis dezenas do concurso especial 3.010, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os vencedores são de Fortaleza/CE e do Rio de Janeiro/RJ.
Resultado da Mega-Sena 30 anos: veja as dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas do concurso 3.010, em ordem numérica, foram:
03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47
Quanto cada aposta vencedora vai receber
Com duas apostas vencedoras, cada ganhador receberá R$ 168.170.026,83, conforme a Caixa Econômica Federal.
Quinas e quadras
A caixa também confirmou que 590 jogos fizeram a quina e vão receber R$ 13.890,02 cada.
Outras 37.565 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 311,65 na quadra.
Como foi o sorteio da Mega-Sena 30 anos
O concurso especial de aniversário da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
A cerimônia seguiu os protocolos de segurança, auditoria e conferência aplicados aos demais sorteios das loterias federais.
Ganhador precisa pagar Imposto de Renda?
Os vencedores precisam informar o prêmio na declaração anual do Imposto de Renda (IR). No entanto, segundo o contador Evanir Aguiar dos Santos, diretor operacional da Fortus e diretor de relacionamento do Sindiconta-RS, não há cobrança adicional sobre o valor recebido porque a tributação já ocorre na fonte.
Mega-Sena completa 30 anos em 2026
Criada em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de três décadas e, segundo a Caixa Econômica Federal, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde o primeiro sorteio.
O maior valor pago em um concurso regular foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022.
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