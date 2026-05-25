Mega-Sena 30 anos: bolão com dono de lotérica e moradores dos EUA e de Dubai é um dos vencedores

Um bolão realizado com cem pessoas é um dos vencedores do prêmio de R$ 168.170.026,83 da Mega-Sena 30 anos, sorteado no domingo (25). O que chama atenção, no entanto, são os participantes da aposta, que incluem o dono da lotérica, um morador de Dubai, nos Emirados Árabes, e um morador de Nova York, nos Estados Unidos.