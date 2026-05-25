Mega-Sena 30 anos: bolão com dono de lotérica e moradores dos EUA e de Dubai é um dos vencedores

Um bolão realizado com cem pessoas é um dos vencedores do prêmio de R$ 168.170.026,83 da Mega-Sena 30 anos, sorteado no domingo (25). O que chama atenção, no entanto, são os participantes da aposta, que incluem o dono da lotérica, um morador de Dubai, nos Emirados Árabes, e um morador de Nova York, nos Estados Unidos.
A aposta foi realizada em uma lotérica de Fortaleza, no Ceará. De acordo com o g1, cada aposta custou R$ 3.139, valor que inclui a cota de R$ 2.325,60 e a taxa de serviços da lotérica, de R$ 813,96.
Além dos moradores do Exterior, os premiados estão espalhados pelo Brasil em Estados como Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Macapá, Minas Gerais e Ceará, com moradores do interior e de Fortaleza. Caso o prêmio seja dividido igualmente entre os cem vencedores, cada um deles leva R$ 1,6 milhão.
Conforme Alessandro Montenegro, proprietário da lotérica e um dos ganhadores do prêmio, ninguém se conhecia.
— Nós iniciamos a campanha em 26 de abril e, desde então, estávamos oferecendo para os nossos clientes — contou o empresário.
O valor total do prêmio é de R$ 336.340.053,67 e foi divido com uma outra aposta simples, realizada no Rio de Janeiro.
Dezenas sorteadas
As dezenas sorteadas no concurso 3.010, em ordem numérica, foram:
03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47
Quinas e quadras
A caixa também confirmou que 590 jogos fizeram a quina e vão receber R$ 13.890,02 cada. Outras 37.565 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 311,65 na quadra.
Como foi o sorteio da Mega-Sena 30 anos
O concurso especial de aniversário da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. A cerimônia seguiu os protocolos de segurança, auditoria e conferência aplicados aos demais sorteios das loterias federais.
Ganhador precisa pagar Imposto de Renda?
Os vencedores precisam informar o prêmio na declaração anual do Imposto de Renda (IR). No entanto, segundo o contador Evanir Aguiar dos Santos, diretor operacional da Fortus e diretor de relacionamento do Sindiconta-RS, não há cobrança adicional sobre o valor recebido porque a tributação já ocorre na fonte.
Mega-Sena completa 30 anos
Criada em 1996, a Mega-Sena já movimentou mais de R$ 115 bilhões ao longo de três décadas e, segundo a Caixa Econômica Federal, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde o primeiro sorteio.
O maior valor pago em um concurso regular foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022.