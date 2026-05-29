Madonna revela quem foi seu melhor amante: "Só vou citar pessoas que já morreram"

Poucas estrelas acumulam tantas histórias amorosas quanto a Rainha do Pop, Madonna. Entre seus relacionamentos mais conhecidos estão os com o artista Jean-Michel Basquiat (1960-1988), o rapper Tupac Shakur (1971-1996), além dos atores Sean Penn e Warren Beatty e do ex-jogador Dennis Rodman. Agora, a cantora revelou quem considera ter sido o "melhor amante" entre seus ex-companheiros.
Questionada sobre o tema durante uma entrevista divulgada nesta sexta-feira (29), na qual conversava com convidados ligados ao aplicativo de relacionamento LGBTQIA+ Grindr para promover Confessions II, seu novo álbum, Madonna não hesitou:
— Só vou citar pessoas que já morreram — afirmou. Logo em seguida, sussurrou:
— John F. Kennedy Jr.
Diante da revelação sobre Kennedy Jr. (1960-1999), os participantes da entrevista reagiram com risadas e gritos.
O estilista Raul Lopez apimentou ainda mais a situação ao afirmar que "todo mundo diz que JFK Jr. era realmente um ótimo amante" e que aquela era a terceira vez que ouvia o rumor ser confirmado. Madonna apenas respondeu com um "hum-hum", em sinal de concordância.
Madonna e John F. Kennedy Jr. teriam vivido um breve romance no final dos anos 1980. Até então, a cantora nunca havia comentado publicamente sobre o affair.
👑 "O príncipe de Nova York"
A reação de Madonna, embora comedida, reacendeu um dos mitos mais famosos que cercam o filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy e Jacqueline Kennedy Onassis.
Durante anos, JFK Jr. foi considerado "o príncipe de Nova York" e frequentemente foi assunto na mídia nas décadas de 1980 e 1990. Rico, inteligente e atraente, Kennedy era um dos solteiros mais desejados do mundo na época e não faltaram rumores sobre como ele se relacionava com as mulheres.
Recentemente, a história de um dos herdeiros da família Kennedy repercutiu com a série História de Amor: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, que narra o romance do empresário com sua esposa Carolyn Bessette-Kennedy. O casal faleceu em um acidente aéreo em 1999.
Veja o teaser da entrevista com Madonna
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