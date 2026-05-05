Lotomania 2919 tem resultados divulgados; veja as dezenas

O sorteio do concurso 2919 da Lotomania foi realizado nesta segunda-feira (4), em São Paulo (SP).
Para jogar, é preciso escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.
Confira o resultado do concurso da Lotomania 2919
- 06 - 07 - 26 - 27 - 32 - 40 - 41 - 45 - 49 - 59 - 60 - 61 - 67 - 76 - 80 - 84 - 87 - 88 - 92 - 97
Premiação:
- 20 acertos: Não houve ganhador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 46.310,64
- 18 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.261,26
- 17 acertos: 408 apostas ganhadoras, R$ 354,70
- 16 acertos: 2790 apostas ganhadoras, R$ 51,87
- 15 acertos: 12123 apostas ganhadoras, R$ 11,93
- 0 acertos: Não houve ganhador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Como apostar nas loterias da Caixa
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.
A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Veja abaixo o passo a passo para jogar
- Acesse o endereço (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/); É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal.
- No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
- Em seguida, o apostador pode escolher entre nove das dez modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 30. O valor limite diário é de R$ 500 por pessoa.
- Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
- Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras.
- Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.
Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?
Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de segunda a sábado, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal.
Dia de Sorte
- Terças, quintas e sábados, a partir das 20 horas.
Dupla Sena
- Segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 20 horas.
Federal
- Quarta e sábado, a partir das 19 horas.
Lotofácil
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.
Lotomania
- Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.
Mega-Sena
- Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.
+Milionária
- Quarta e sábado, a partir das 20 horas.
Quina
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.
Super Sete
- Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.
Timemania
- Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.
Como receber os prêmios das loterias
As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.