Gov.br facilita recuperação de conta; veja o que muda e como fazer agora

Uma mudança no gov.br vai simplificar o processo de recuperação de conta em caso de troca de celular para os usuários que utilizam a verificação em duas etapas. As alterações foram anunciadas pelo governo federal nesta quinta-feira (21).
A partir de agora, o usuário terá que cadastrar um e-mail específico para esse processo, que pode ser o mesmo já utilizado na conta gov.br.
A Carteira de Identidade Nacional (CIN) física também poderá ser utilizada para esse processo. Basta fazer o reconhecimento facial em um local iluminado e com o celular na altura dos olhos e, posteriormente, ler o QR code do documento físico. Ao final dessa última etapa, será enviado um código para o seu e-mail ou por SMS.
"Estamos atentos aos anseios da população para desenvolver ferramentas que simplifiquem o uso da plataforma, mas que não diminuam a sua segurança. É importante que todos usem a Verificação em Duas Etapas para a prevenção contra golpes", disse o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, em comunicado.
Como fazer a recuperação de conta do gov.br agora
- Esteja com o aplicativo atualizado
- Clique em “estou com dificuldades para gerar o código” e siga os passos
- Faça o reconhecimento facial
- Insira o código que foi enviado para o email cadastrado
De acordo com o governo federal, o gov.br tem mais de 176 milhões de usuários.
Dentre os serviços que possibilitados pelo programa estão a Assinatura digital gov.br, login no Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, Fies, Carteira de Trabalho Digital e Carteira Digital de Trânsito.
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