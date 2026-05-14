Fábio Porchat reage a projeto que o torna "persona non grata" no Rio de Janeiro: "Enche o meu peito de orgulho"

— Eu falo isso e me dá um arrepio, um negócio... Eu quero agradecer muita, muita gente que me fez chegar até aqui, ao Porta dos Fundos, meu pai, minha mãe. Mas especialmente a todos os deputados que podiam estar debatendo segurança pública do Rio. Podiam estar atrás de milícia, tentando levar saneamento básico para as comunidades... Mas eles estão pensando em mim. Isso não é para qualquer um, gente.