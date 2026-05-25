Entenda polêmica sobre fala de Luciano Huck envolvendo o Bolsa Família 

O apresentador Luciano Huck se pronunciou em seu Instagram neste domingo (24) sobre sua declaração em relação ao Bolsa Família, dada em evento privado no sábado (23).
Segundo o apresentador, um trecho de sua fala circulou nas redes sociais "fora de contexto" e gerou polêmica:
— Tive uma fala num evento fechado, fora do Domingão, fora das minhas redes sociais, não era entrevista que eu dei. E um trecho dessa fala acabou circulando meio fora de contexto. Tem alguns cortes que dão a entender que eu seria contra programas de proteção social. Isso não é verdade. Sou a favor de políticas de proteção social, que ajudam milhões e milhões de brasileiros.
Declaração em evento
Durante um debate na 5ª edição do Fórum Esfera, Luciano Huck comentou que é necessária a criação de "estímulo" para que as famílias brasileiras consigam deixar o programa social.
— O prefeito da cidade de Senhor do Bonfim tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda, de proteção social, ad eternum. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, a ter vontade de querer sair desse programa? — falou Huck.
Com a repercussão do trecho nas redes sociais e interpretações diversas de internautas, Huck usou seus stories do Instagram para reiterar que é a favor de políticas de proteção social, e que defende que esses programas sejam "constantemente aperfeiçoados".
— Proteção social é fundamental, mas ela precisa caminhar junto com educação de qualidade, com geração de oportunidade, com direito de escolha. O objetivo é apoiar quem precisa hoje, mas também criar caminhos para que essas famílias possam ter autonomia no futuro — explicou.
Opinião de Ana Paula Renault
Paralelamente ao pronunciamento de Luciano Huck, a campeã do BBB 26 Ana Paula Renault também falou sobre o Bolsa Família em seu Instagram.
— O Bolsa Família talvez seja uma das políticas públicas mais mal interpretadas do Brasil. Durante anos, repetiram a ideia cruel de que o brasileiro recebe o benefício e "se acomoda". Mas os dados contam outra história. Um estudo da FGV mostrou que, em 10 anos, mais de 60% dos beneficiários conseguiram deixar o Bolsa Família. Entre os jovens que eram adolescentes quando recebiam o benefício, esse número passa de 70%.
A mineira também afirmou que o Brasil "não precisa de menos proteção social", mas sim de "mais oportunidades" de estudo e emprego para as famílias. Diversos internautas e famosos comentaram na publicação da jornalista, apoiando sua opinião.